Trener Maribora: Nije Đalović otišao zbog tučnjave. Primijetio je neke stvari i čekao trenutak

Radomir Đalović skrasio se u turskom Kayserisporu te je priča oko Maribora iza njega. Ipak, u slovenskom prvoligašu i dalje nije sve potpuno razjašnjeno, a incidenta s Đalovićem se dotaknuo i novi trener, Feđa Dudić. Maribor je šokantno ispao iz Kupa gdje ga je na jedanaesterce izbacila momčad Grosuplja, koja igra u drugoj ligi. Na konferenciji za novinare bio je samo jedan novinar, a Dudić je odlučio prokomentirati situaciju oko Đalovićeva odlaska.

Rijeka je na Opus Areni pobijedila Osijek sa 2-0 | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

- Nakon utakmice, sve su mi se te stvari motale po glavi. I onda sam se zapitao: Je li ta tučnjava stvarno pravi razlog brzog Đalovićevog odlaska? I zaključio sam da nije. Da je vidio neke stvari i da je samo čekao, jer sam s ljudima iz trenerskog stožera razgovarao o ovoj situaciji s treninga i to nije bila baš onakva stvar na koju bi se tako reagiralo i da to bude razlog za odlazak - rekao je pa dodao:

- Dakle, u ova dva dana mi je puno puta prošla misao da moj kolega Đalović nije slučajno otišao. Mislim da mu je ova situacija došla kao mačji kašalj jer je vidio neke stvari. Ja neću otići sam. Barem ne sada. Otići ću tek kada potrošim sve svoje resurse, kada vidim da neće ići. Prvi potez će naravno biti da momčad prođe moje pripreme zimi, kako bih ja onda mogao biti odgovoran za neke stvari, većinu stvari. I onda mogu reći: 'U redu, to nije to.'

Dudić je nakon ispadanja iz Kupa prokomentirao kako kod igrača nije vidio žal za ispadanjem te istaknuo da nije slučajno da klub tri godine nije bio prvak te deset godina nije osvojio Kup.





Foto: Elmedin Hajrovic