Trener Midtjyllanda: Pobjedom želimo ispisati povijest kluba

Dinamo je na korak do proljeća u Europskoj ligi te mu ostaje još jedna utakmica. U četvrtak (21 sat) ide u goste Midtjyllandu te bi mu bod bio dovoljan za potvrdu prolaska u play-off Europske lige. Danci su sjajni ove sezone u Europi i zasigurno su favoriti na svom terenu protiv plavih. Njihov trener Mike Tullberg i kapetan Mads Bech Sørensen najavili su dvoboj.

Pokretanje videa... 00:42 Dinamo - FCSB 4-1: Jako važna pobjeda plavih! Sada je već lakše i proljeće je na vidiku | Video: 24sata/pixsell

- U ovu utakmicu ulazimo s namjerom da pobijedimo, jer znamo da tako imamo dobre šanse za ulazak među četiri najbolje momčadi. Želimo dominirati i pobijediti kod kuće. Ako u tome uspijemo, ne moramo ni gledati ostale rezultate. Najveće zasluge za to gdje se nalazimo pripadaju igračima. Nadam se da se raduju ovoj utakmici i završetku natjecanja po skupinama, jer su dio momčadi koja može ostvariti nešto što nitko u našem klubu dosad nije uspio - rekao je Tullberg.

Midtjyllandu bi prolazak u osminu finala Europske lige bio najveći uspjeh u povijesti kluba te upravo je to motiv igračima i treneru. Remi im je dovoljan da bi završili u Top 8, a ni poraz od Dinama ih nužno ne bi izbacio. Sve to komentirao je i kapetan momčadi.

- Mislim da je trener previše skroman. Mi smo kolektiv i svi, od trenera do igrača, možemo pomoći u ispisivanju povijesti. Potpuno sam siguran da će svi dati sve od sebe da budu dio ove priče. Smatram da se momčad i cijeli klub brzo razvijaju s puno talentiranih igrača, što sve više pokazujemo. To je kulminiralo u ovoj europskoj kampanji, gdje smo dokazali da možemo igrati na vrhunskoj razini - rekao je Bech Sorensen.