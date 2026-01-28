Obavijesti

Sport

Komentari 0
NEMA KALKULACIJA

Trener Midtjyllanda: Pobjedom želimo ispisati povijest kluba

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Trener Midtjyllanda: Pobjedom želimo ispisati povijest kluba
Foto: Ritzau Scanpix Denmark/REUTERS

Želimo dominirati i pobijediti kod kuće. Ako u tome uspijemo, ne moramo ni gledati ostale rezultate, rekao je Mike Tullberg i pohvalio svoje igrače za izvrsnu sezonu u Europi

Admiral

Dinamo je na korak do proljeća u Europskoj ligi te mu ostaje još jedna utakmica. U četvrtak (21 sat) ide u goste Midtjyllandu te bi mu bod bio dovoljan za potvrdu prolaska u play-off Europske lige. Danci su sjajni ove sezone u Europi i zasigurno su favoriti na svom terenu protiv plavih. Njihov trener Mike Tullberg i kapetan Mads Bech Sørensen najavili su dvoboj.

Pokretanje videa...

Dinamo - FCSB 4-1: Jako važna pobjeda plavih! Sada je već lakše i proljeće je na vidiku 00:42
Dinamo - FCSB 4-1: Jako važna pobjeda plavih! Sada je već lakše i proljeće je na vidiku | Video: 24sata/pixsell

- U ovu utakmicu ulazimo s namjerom da pobijedimo, jer znamo da tako imamo dobre šanse za ulazak među četiri najbolje momčadi. Želimo dominirati i pobijediti kod kuće. Ako u tome uspijemo, ne moramo ni gledati ostale rezultate. Najveće zasluge za to gdje se nalazimo pripadaju igračima. Nadam se da se raduju ovoj utakmici i završetku natjecanja po skupinama, jer su dio momčadi koja može ostvariti nešto što nitko u našem klubu dosad nije uspio - rekao je Tullberg.

Midtjyllandu bi prolazak u osminu finala Europske lige bio najveći uspjeh u povijesti kluba te upravo je to motiv igračima i treneru. Remi im je dovoljan da bi završili u Top 8, a ni poraz od Dinama ih nužno ne bi izbacio. Sve to komentirao je i kapetan momčadi.

- Mislim da je trener previše skroman. Mi smo kolektiv i svi, od trenera do igrača, možemo pomoći u ispisivanju povijesti. Potpuno sam siguran da će svi dati sve od sebe da budu dio ove priče. Smatram da se momčad i cijeli klub brzo razvijaju s puno talentiranih igrača, što sve više pokazujemo. To je kulminiralo u ovoj europskoj kampanji, gdje smo dokazali da možemo igrati na vrhunskoj razini - rekao je Bech Sorensen.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Sin bivšeg 'vatrenog' odlazi iz Hajduka, francuski prvak doveo pojačanje
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Sin bivšeg 'vatrenog' odlazi iz Hajduka, francuski prvak doveo pojačanje

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Hrvatska - Slovenija 29-25: Na korak do polufinala Europskog prvenstva! Ostaje još Mađarska
VAŽNA POBJEDA

Hrvatska - Slovenija 29-25: Na korak do polufinala Europskog prvenstva! Ostaje još Mađarska

HRVATSKA - SLOVENIJA 29-25: Hrvatska je u vodstvu od samog početka i nije gubila na utakmici. Slovenci su zaprijetili i izjednačili na 19-19 u 47. minuti, ali onda su svjetski doprvaci dodali gasa i došli do slavlja
Švedska - Mađarska 32-32: Hvala, susjedi! Mađari izdržali i Hrvatska je prva u skupini...
SJAJNA UTAKMICA

Švedska - Mađarska 32-32: Hvala, susjedi! Mađari izdržali i Hrvatska je prva u skupini...

Kakva utakmica i kakva drama! Mađarska je izdržala i uspjela izvući neriješen rezultat protiv Švedske. Hrvatska će tako prenoćiti na prvom mjestu skupine

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026