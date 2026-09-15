Obavijesti

Sport

Komentari 0
AMORIM O MODRIĆU

Trener Milana: Modrić u prvoj? Ono nije bio njegov stil igre

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Trener Milana: Modrić u prvoj? Ono nije bio njegov stil igre
2
Foto: Daniele Mascolo
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Amorim se u utorak obratio talijanskoj javnosti uoči prvog kola Europske lige, u kojoj će Modrić i momčad ugostiti Benficu na San Siru

Admiral

Hrvatski reprezentativac Luka Modrić (41) našao se u neuobičajenoj situaciji. Prošlog ga je vikenda portugalski trener na klupi Milana, Ruben Amorim (41), izvadio iz igre na poluvremenu utakmice protiv Lazija. "Rossoneri" su katastrofalno ušli u utakmicu i gubili 2-0 na poluvremenu, ali su u drugom dijelu, bez Modrića u sastavu, stigli zaostatak i izvukli bod na Olimpicu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Sretan 41. rođendan, Luka! Evo kako je kapetan od kamenjara stigao do samog vrha svijeta VIDEO
Sretan 41. rođendan, Luka! Evo kako je kapetan od kamenjara stigao do samog vrha svijeta | Video: 24sata/pixsell

Amorim se u utorak obratio talijanskoj javnosti uoči prvog kola Europske lige, u kojoj će Modrić i momčad ugostiti Benficu na San Siru. Jedna od tema na konferenciji bio je i Modrić, za kojeg Amorim nije htio otkriti hoće li početi od prve minute protiv portugalske momčadi.

usporedili ga s velikanima Talijani zabrinuti zbog Modrića: 'Kako se sve promjeni u svega nekoliko mjeseci u nogometu'
Talijani zabrinuti zbog Modrića: 'Kako se sve promjeni u svega nekoliko mjeseci u nogometu'

- Modrić u prvoj momčadi? Luka se dobro osjeća... Utakmica protiv Lazija postala je nezaustavljiva utrka, a to nije njegov stil igre - oprezno je rekao Amorim, pa dodao...

Serie A - AC Milan v Venezia
Foto: Daniele Mascolo

- Ovdje svi imaju svoje konkretno mišljenje nakon svake utakmice. Moreira nije trebao igrati nakon Juventusa, a sad je heroj... Neću sad izvlačiti zaključke o Luki - zaključio je trener Milana.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Kad igraju Dinamo i Hajduk?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Kad igraju Dinamo i Hajduk?

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo očekuje novi nastup u ligaškoj fazi Europske lige, Hajduk nastupa u Konferencijskoj
FOTO Pogledajte ih sve: Ovo su dresovi 'vatrenih' kroz povijest, koja garnitura vam je najljepša?
STIGAO JE NOVI

FOTO Pogledajte ih sve: Ovo su dresovi 'vatrenih' kroz povijest, koja garnitura vam je najljepša?

Od sitnih kvadratića u povijesnoj utakmici protiv SAD-a na Maksimiru, potom velikih, pa do modernizirane verzije kvadratića. Crveno-bijela polja čine hrvatski dres najprepoznatljivijim na svijetu, a kvadratići dominiraju i na najnovijoj garnituri, prvoj u suradnji s Adidasom
Talijan stao u obranu Modrića: Ne želim da karijeru završi u javnoj sramoti. On nije kriv...
VEZNJAK MILANA

Talijan stao u obranu Modrića: Ne želim da karijeru završi u javnoj sramoti. On nije kriv...

Modrić je pod kritikama nakon remija s Lazijom, ali talijanski novinar Pellegatti ga brani i krivnju prebacuje na momčad i Amorima; bez kretanja nema ni igre

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026