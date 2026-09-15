Trener Milana: Modrić u prvoj? Ono nije bio njegov stil igre

Hrvatski reprezentativac Luka Modrić (41) našao se u neuobičajenoj situaciji. Prošlog ga je vikenda portugalski trener na klupi Milana, Ruben Amorim (41), izvadio iz igre na poluvremenu utakmice protiv Lazija. "Rossoneri" su katastrofalno ušli u utakmicu i gubili 2-0 na poluvremenu, ali su u drugom dijelu, bez Modrića u sastavu, stigli zaostatak i izvukli bod na Olimpicu.

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Amorim se u utorak obratio talijanskoj javnosti uoči prvog kola Europske lige, u kojoj će Modrić i momčad ugostiti Benficu na San Siru. Jedna od tema na konferenciji bio je i Modrić, za kojeg Amorim nije htio otkriti hoće li početi od prve minute protiv portugalske momčadi.

- Modrić u prvoj momčadi? Luka se dobro osjeća... Utakmica protiv Lazija postala je nezaustavljiva utrka, a to nije njegov stil igre - oprezno je rekao Amorim, pa dodao...

Foto: Daniele Mascolo

- Ovdje svi imaju svoje konkretno mišljenje nakon svake utakmice. Moreira nije trebao igrati nakon Juventusa, a sad je heroj... Neću sad izvlačiti zaključke o Luki - zaključio je trener Milana.