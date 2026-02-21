Trener Milana: Naježim se kad pričam o Modriću, pravi prvak

Milan je u zaostalom 24. kolu remizirao s Comom te mu je Inter bježi sedam bodova na vrhu. Rossonerima slijedi okršaj s Parmom (nedjelja, 18 sati) te momčad Maxa Allegrija mora uzeti sva tri boda ako želi nastaviti sanjati titulu. Luka Modrić bio je standardno odličan protiv Coma, a njegov trener posebno ga je nahvalio, a i najavio okršaj s Parmom.

Pokretanje videa... 01:22 Modrićev suigrač: Luka je naš nogometni otac i pravi vođa. Ja mu još nisam pronašao manu... | Video: 24sata/pixsell

- Nitko nije očekivao da će Luka igrati ovoliko. Nadamo se da će tako nastaviti do kraja prvenstva. Nemam riječi kojima bih ga opisao. Malo se i naježim kad pričam o njemu. Predivno je imati takve prvake pred sobom, pogotovo kad igraju - rekao je Allegri o hrvatskom kapetanu.

Rako je da protiv Parme treba biti oprezan.

- Vrlo je važno ostati koncentriran. Što dalje odmičemo, utakmice postaju sve važnije. U igri je 39 bodova i nadamo se da ćemo ih osvojiti što više. Nema smisla više govoriti o onome što se dogodilo s Comom, mislimo na Parmu. Oni su dobro organizirana momčad, pobijedili su u nekoliko gostujućih utakmica, čvrsti su u obrani i imaju tehničku kvalitetu. Morat ćemo pokazati poštovanje prema Parmi - rekao je pa se dotaknuo borbe za naslov i Intera:

- Prvenstvo je još dugo, a mi moramo raditi svoj posao. Žao mi je što sutra neću biti na klupi, ali neću komentirati što se dogodilo. Idemo dalje. Inter igra u velikoj snazi. S prosjekom od dva boda po utakmici, a po meni će osvojiti i više, doći će do više od 90 bodova. Da bismo mi prešli 90 bodova, trebamo ostvariti 12 pobjeda u 13 utakmica. To je čista matematika. Ako Inter posrne, mi moramo biti spremni iskoristiti njihove pogreške. Ali Inter je izraziti favorit prvenstva.