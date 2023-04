Trener Milana nakon poraza od Hajduka: Igrači su se prvi put susreli s ovakvim navijačima

Pamtimo ga u dresu Milana na desnom beku, s njima je osvojio Serie A, a sad je Ignazio Abate (36) na klupi juniora Milana s kojima je izgubio u polufinalu Lige prvaka 3-1 (0-0) od splitskog Hajduka.

Nije uobičajeno da juniorske utakmice s tribina prati mnoštvo navijača, a upravo je to bio slučaj u Ženevi gdje je više od 5.000 navijača Hajduka bodrilo 'bile' na putu prema finalu Lige prvaka.

- To je nogomet. U prvih smo 25 minuta bili vrlo zbijeni. Moji igrači su se prvi put susreli s ovakvim navijačima, ali bez obzira na to u prvom je poluvremenu to bio izjednačen dvoboj - rekao je trener juniora Milana pa zaključio:

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Dosta smo bolje otvorili drugi dio, ali kad smo igrali najbolje - primili smo gol. Reagirali smo dobro nakon toga, stvarali šanse, ali smo onda primili i drugi gol. Čestitam Hajduku i želim im sreću u finalu.

Dok će Hajduk igrati protiv nizozemskog AZ Alkmaara koji je s nakon boljeg izvođenja penala slavio u drugom polufinalu, Milan će se za treće mjesto boriti protiv lisabonskog Sportinga.

