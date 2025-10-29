Obavijesti

ISTEKLA MU SUSPENZIJA

Trener Monaca otkrio kad bi se Pogba trebao vratiti nogometu

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Trener Monaca otkrio kad bi se Pogba trebao vratiti nogometu
Moskva: Hrvatska 2. na svijetu, Francuska bolja u finalu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Paul Pogba napokon spreman za povratak na teren! Nakon suspenzije i duge pauze, mogao bi debitirati za Monaco. Hoće li ponovno zablistati?

Francuski veznjak 32-godišnji Paul Pogba, koji nije odigrao natjecateljsku utakmicu od rujna 2023., mogao bi uskoro debitirati u dresu Monaca, kazao je trener Sebastien Pocognoli, dodavši da treba biti oprezan glede toga koliko Pogba može doprinijeti momčadi.

Pogba je u siječnju 2024. raskinuo ugovor s Juventusom i do lipnja ove godine bio je bez kluba. Tada je potpisao dvogodišnji ugovor s Monacom. Također, u veljači 2024. zaradio je četverogodišnju suspenziju jer je bio pozitivan na dehidroepiandrosteron, koji povećava razinu testosterona. Pogba se žalio Sportskom arbitražnom sudu i suspenzija mu je smanjena na godinu i pol dana. 

DOBIO VISOKU OCJENU Gvardiolova asistencija zadivila Engleze: 'Nitko u Monacu nije očekivao takvo dodavanje...'
Gvardiolova asistencija zadivila Engleze: 'Nitko u Monacu nije očekivao takvo dodavanje...'

- Zasad se stvari dobro odvijaju i očekujem da će se u kratkom vremenu vratiti u momčad. Kad se vrati, morat ćemo raditi zajedno kako bismo ga procijenili kao igrača. Puno je prošlo od razdoblja kad je igrao za Manchester United, ili njegovih prvih godina u Juventusu. Koliko ja vidim, još ima tehniku za koju svi znamo. Ritam utakmica će nam dati odgovore. On može biti najbolja verzija sebe, a na meni da ga pokušam dovesti do te razine - izjavio je Pocognoli. 

Nakon devet kola francuskog prvenstva Monaco je na šestom mjestu sa 17 bodova, tri manje od vodećeg PSG-a

Pogba je najbolje partije pružao u Juventusu u razdoblju od 2012. do 2016., kada je za torinski klub zabio 34 gola uz 40 asistencija u svim natjecanjima. U ljeto 2016. prešao je Manchester United, koji je za njega platio 105 milijuna eura odštete. U Manchester Unitedu se je zadržao šest godina, da bi se u ljeto 2022. vratio u Juventus. Bio je standardni prvotimac francuske reprezentacije koja je 2018. osvojila naslov svjetskih prvaka pobijedivši u finalu Hrvatsku 4-2. Za francusku reprezentaciju je odigrao 91 utakmicu postigavši 11 pogodaka.

