Trener mu je dao papirić, a internet se sprda što piše: 'Daj zabij sedam golova, molim te'

Nogometaši Chelseaja izgubili su od PSG-a u utorak na uzvratnoj utakmici osmine finala 3-0 te sveukupnim rezultatom 8-2; prvi susret završio je 5-2 na Parku Prinčeva. Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola i Senny Mayulu zapečatili su sudbinu londonskog kluba na uzvratnom susretu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 03:37 'Moramo dati sve od sebe', kaže Tudor iz Spursa uoči utakmice Lige prvaka protiv Atletica | Video: 24sata/Reuters

Na kraju utakmice nogometni fanovi, ali i režiser primijetili su jedan detalj prije ulaska Alejandra Garnacha (21) u 84. minuti utakmice. Trener Liam Rosenior (41) pružio mu je papirić na kojem je htio prenijeti taktičke zamisli svojim igračima. Mnogi navijači na društvenim mrežama smatraju da je taj potez bio besmislen jer šanse za povratak ili produžetak nije bilo.

Foto: Screenshot/X

Foto: Screenshot/X

Foto: Screenshot/X

Chelsea se muči s rezultatima ove sezone. U Premier ligi su trenutačno 6. i osam kola prije kraja imaju dva boda manje od Aston Ville koja je četvrta. Garnacho je ove sezone odigrao 35 utakmica, zabio sedam i asistirao za četiri gola, ali tek skupio 1861 minutu. Često ulazi u igru i nije član prve postave. U London je stigao za 46,2 milijuna eura u kolovozu 2025. i potpisao ugovor do 2032. godine.