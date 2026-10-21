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PROTIVNIK DINAMA

Trener NEC-a: Dinamo je jako dinamična momčad. Maksimir? Travnjak mi izgleda prelijepo...

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 2 min
Trener NEC-a: Dinamo je jako dinamična momčad. Maksimir? Travnjak mi izgleda prelijepo...
Konferencija za medije N.E.C.-a uoči treće utakmice UEFA Europa lige GNK Dinamo - N.E.C. | Foto: Luka Antunac/PIXSELL
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Jako mi se svidio travnjak. Kad sam ga vidio, bio sam sretan. Travnjak je prekrasan. Mislim da će sutra, kada bude pun, atmosfera biti sasvim drukčija od ove koju sada vidimo, rekao je Dick Schreuder

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Dinamo u četvrtak od 18.45 na Maksimiru dočekuje nizozemski NEC Nijmegen u trećem kolu Europa lige. Uoči gostovanja u Zagrebu pred novinare je izašao trener nizozemske momčadi Dick Schreuder, koji je govorio o kvalitetama hrvatskog predstavnika, izostanku Dušana Tadića i očekivanoj atmosferi na maksimirskom stadionu.

Schreuder je nakon analize Dinamove igre zaključio da njegovu momčad čeka zahtjevan posao. Posebno je istaknuo način na koji Zagrepčani izlaze iz zadnje linije i organiziraju napade čak i pod visokim pritiskom protivnika.

Konferencija za medije N.E.C.-a uoči treće utakmice UEFA Europa lige GNK Dinamo - N.E.C.
Konferencija za medije N.E.C.-a uoči treće utakmice UEFA Europa lige GNK Dinamo - N.E.C. | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

- Vidimo da Dinamo voli graditi napade iz zadnje linije. To se usuđuju raditi čak i kada ih protivnik visoko pritišće. Imaju dinamičan vezni red i dobrog organizatora igre koji privlači protivničke igrače. Kao momčad vrlo su dinamični u napadu i brzo ubacuju lopte. Mislim da nas sutra očekuje teška utakmica - rekao je trener NEC-a.

Nije želio izdvajati pojedince iz Dinamove momčadi, već je naglasio da najveću pozornost posvećuje kolektivnoj igri suparnika.

- Ne volim govoriti o pojedinačnim igračima. Nisam takav. Volim govoriti o momčadi. Možda vi volite izdvajati pojedince, ali ja ne. Mislim da je Dinamo vrlo snažna momčad, kao što sam već rekao, i da nas očekuje teška večer - poručio je Schreuder.

Jedno od zanimljivijih pitanja odnosilo se na stadion Maksimir, koji zbog svojeg izgleda i stanja izaziva podijeljena mišljenja. Schreuder je, međutim, imao samo riječi hvale za travnjak, a izgled stadiona nije mu pretjerano važan.

- Jako mi se svidio travnjak. Kad sam ga vidio, bio sam sretan. Travnjak je prekrasan. Stadion je stadion. Mislim da će sutra, kada bude pun, atmosfera biti sasvim drukčija od ove koju sada vidimo. Za mene nije važno je li stadion lijep ili ružan. Važno je samo pobijediti - iskreno je odgovorio nizozemski trener.

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NEC će protiv Dinama biti oslabljen za Dušana Tadića. Iskusni srpski nogometaš ozlijedio se prošlog tjedna, a Schreuder očekuje da bi se mogao vratiti već sljedećeg tjedna.

- Ozlijeđen je od prošlog tjedna. Mislim da će se vratiti sljedeći tjedan - otkrio je trener nizozemskog kluba.

Novinare je zanimalo i je li razgovarao s hrvatskim veznjakom Darkom Nejašmićem o Dinamu. Nejašmić je ranije igrao za Osijek i Hajduk, pa dobro poznaje hrvatski nogomet i više se puta susretao sa zagrebačkim klubom.

- Dosad još nisam razgovarao s njim o tome, ali vjerojatno hoću večeras ili sutra. Često razgovaram s igračima na dan utakmice ili dan prije nje - zaključio je Schreuder.

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