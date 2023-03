Nexe nakon čudesnog povratka ušao u četvrtfinale EL! Trener nakon drame pao na koljena

Kada je Nexe slavio 27-23 protiv Motor Zaporožja u prvoj utakmici osmine finala Europske lige, plasman dalje praktički je bio u džepu. Hrvatski viceprvak pokazao je veću kvalitetu, a uz minus od četiri gola, Ukrajince je čekalo vatreno gostovanje u krcatoj našičkoj dvorani.

No, umjesto laganog odrađivanja posla, Motor je Našičanima priuštio stres, paniku, dramu i infarktnu utakmicu od koje će se danima oporavljati u svakom smislu. Ukrajinska momčad pobijedila je 29-27, ali ispostavilo se da je to Pirova pobjeda. Nisu uspjeli nadoknaditi minus iz prve utakmice pa u četvrtfinale ide hrvatski klub!

Nexe napravio nemoguće

Znajući da se moraju baciti na glavu ako žele zagorčati život Hrvatima, Ukrajinci su letjeli terenom i u potpunosti uništili Nexe. Vodili su cijelu utakmicu, prednost se polako penjala da bi u drugom poluvremenu dosegla 18-10! Domaćini su živce izgubili na suce nakon što su u jurnjavi da se vrate u utakmicu presjekli loptu Motoru, krenuli u kontru, ali lopta se odbila od suca, vratila u posjed Ukrajincima koji su potom zabili. Trener Nexea Tamše poludio je.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Hvatali su se za glavu navijači, Nexe je igrao neprepoznatljivo, daleko od svoje razine. Ipak, podviknuo je Branko Tamše u nastavku, morao je, Nexeu je prijetio debakl. Zabetonirao je obranu, Motor je upao u krizu, razbranio se Dominik Kuzmanović i konačno se otvorilo u napadu. Uz pomoć sjajnih navijača, Našičani su spuštali taj minus pa u posljednjih deset minuta ušli s minus dva.

A tamo drama nad dramama. Motor je u posljednjih 40 sekundi imao plus tri i posljednji napad na utakmici, a gol im je donosio plasman u četvrtfinale. No, nevjerojatna glupost gostujuće klupe. Najbolji igrač Turčenko pretrpio je jedan prekršaj i uhvatio se za glavu, liječnička ekipa Motora ušla je u teren, a to je značilo da njihov igrač mora van na tri napada. Kako je ovo bio zadnji, bilo je jasno da je utakmica za njega gotova.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Bez najboljeg igrača Ukrajinci nisu imali ideju u napadu, Našičani su na kraju još i ukrali loptu pa smanjili na 29-27 i riješili svu neizvjesnost.

Pobjedu je emotivno proslavio Branko Tamše koji je pao na koljena, nije mogao držati u sebi silne emocije, a u našičkoj dvorani zasviralo je: Inati se, Slavonijo! Igrači Nexea konačno su mogli zaplesati pobjedničko kolo, nakon teške drame i muke koju su im priuštili gosti.

Fantastičnu utakmicu odigrao je Tomislav Severec koji je zabio osam golova, dok je pet utrpao Marin Jelinić. Goste je predvodio upravo spomenuti Turčenko sa sedam golova.

