Trener Olmissuma sipao žuč nakon remija: 'Sustav se mora mijenjati, ovo su pasji uvjeti'

Futsal Dinamo i Olmissum danas su odigrali neriješeno 1-1 u sklopu Elitne runde koja se igra u Draženovom domu u Zagrebu. Omišane je u prednost u 15. minuti doveo Bruno Petry Branco, a minutu prije kraja Kutinčanin Tihomir Novak postigao je pogodak za podjelu bodova. Najzadovoljniji ovim ishodom mogu biti Laval i Kairat Almaty, koji se također nalaze u skupini B.

Prve dojmove nakon utakmice s nama je podijelio trener Futsal Dinama Matija Đulvat.

- Još jedan klasik. Utakmica je bila napeta, nitko nije uspio pobijediti, a ovaj bod najviše će koristiti našim protivnicima. Obje ekipe igrale su dobar futsal, ali ne mogu se oteti dojmu da smo mi imali puno više šansi. Nažalost, nismo ih realizirali i prelomili utakmicu. Moram pohvaliti svoje igrače jer se nisu predavali do samog kraja i stiskali su... Na kraju smo možda trebali zaigrati s golmanom-igračem, ali računali smo da je i bod dobar u ovom formatu natjecanja. Da je ovo bila odlučujuća utakmica, sigurno bismo išli na pobjedu. Protivnici su napravili pet prekršaja, nadali smo se još jednom za deseterac, a u posljednjoj minuti stvorili smo još tri prilike za pobjedu.

Dinamo je imao problema sa suženom rotacijom jer u momčadi nisu bili Filip Novak i Matej Horvat.

- Kod nas svi igrači dobivaju priliku, a oni koji su danas igrali pokazali su da su pravi. Zbog toga skidam kapu ekipi. Svi znaju da moraju dati sve od sebe i da se na njih računa. Danas smo bili bolja momčad.

Susret Olmissuma i Futsal Dinama u 1. kolu Elitne runde Lige prvaka | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Đulvat je odgovorio na pitanje je li zadovoljan bodom.

- Naravno da mi je žao što nismo pobijedili! Mislim da bi naša pobjeda dodatno podigla atmosferu. Sada me zanima kako će proći Laval i Kairat. Još uvijek imamo šansu. Sutra igramo protiv Francuza, a ako ponovimo ovakvu utakmicu s boljom realizacijom, možemo do pobjede - rekao je.

Horvat nije igrao zbog hematoma na nozi

Tribine su na početku bile mirne, ali Đulvat je svojom energijom uspio podići publiku.

- Moramo zakuhati atmosferu. U prvom poluvremenu nismo dobro ušli u utakmicu jer smo napravili četiri prekršaja u četiri minute. Zbog toga smo izgubili prepoznatljivu agresivnost. U drugom poluvremenu, kad smo igrali pametnije, pokazali smo razliku u kvaliteti.

Đulvat je prokomentirao i večerašnji susret Dinama i Borussije Dortmund...

- Dinamo pred svojim navijačima može pobijediti svakoga. To su već pokazali u povijesti i želim im da večeras svladaju Dortmund. Dinamo mora uvijek ići na pobjedu kada igra doma.

Susret Olmissuma i Futsal Dinama u 1. kolu Elitne runde Lige prvaka | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Na kraju je trener Futsal Dinama objasnio zašto Matej Horvat nije nastupio na današnjoj utakmici.

- U Osijeku mu je igrač uklizao s dvije noge, zbog čega je zadobio veliki hematom. Možda će sutra biti bolje, vidjet ćemo.

'Imali snage ili ne, sad moramo ići na pobjedu'

Dojmove nakon utakmice podijelio je i strijelac Tihomir Novak.

- Na kraju moramo biti zadovoljni bodom. Olmissum je vodio veći dio susreta. Očekivali smo više i nadali se pobjedi, ali s obzirom na to da smo većinu utakmice bili u zaostatku, ne možemo se žaliti.

Novak je prokomentirao i atmosferu u Draženovom domu.

- Kad utakmica nije prava, logično je da se ni publika nema za što zakačiti. Međutim, kad smo podigli tempo i počeli stvarati prilike, navijači su osjetili našu energiju i želju pa su nas pogurali do izjednačenja.

Susret Olmissuma i Futsal Dinama u 1. kolu Elitne runde Lige prvaka | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Novak je odgovorio na pitanje o spremnosti za sutrašnji susret protiv Lavala.

- Imali snage ili ne - moramo igrati. Sigurno ćemo biti umorniji nego danas. Ova nas je utakmica iscrpila više nego što smo mislili jer smo ostali u skraćenoj rotaciji, bez dvojice ljevaka, Horvata i Filipa Novaka. Potrošili smo se više nego što smo planirali, ali moramo se skupiti i dati više od 100 posto kako bismo sutra osvojili tri boda.

'Ovo su pasji uvjeti'

Nakon uzbudljive utakmice dojmove je podijelio i trener Olmissuma Frane Despotović. Posebno se osvrnuo na situaciju kod izjednačujućeg pogotka Futsal Dinama u posljednjoj minuti.

- Teško je gledati takvu situaciju. Lopta ide u gol, a sudac svira faul i šesti akumulirani prekršaj. Ne ulazim u to je li prekršaj bio ili ne, ali osjećaj je da smo izgubili dva boda. Kad pogledam cijelu utakmicu, rezultat je ipak zaslužen. Najvažnije nam je bilo ne izgubiti ovu prvu utakmicu. I mi i Dinamo ostali smo bez igrača zbog kartona, tako da ćemo u idućim susretima biti oslabljeni. Sad se trebamo odmoriti, analizirati protivnika i sutra krenuti u novi boj.

Susret Olmissuma i Futsal Dinama u 1. kolu Elitne runde Lige prvaka | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Osvrnuo se i na težak raspored koji sa sobom novi ovakav format.

- To nikada nije jednostavno. Ovo je nivo na kojemu se igrači troše, vidjeli ste i sami na kraju kako je naš igrač Vrlina završio u grčevima. Nije to samo fizički jer je tu ogroman i psihički pritisak. Potrudit ćemo se da se do sutra oporavimo, sad je sve na zdravstvenoj službi. Trebamo se dobro odmoriti. Takav je sustav i nadam se da će se to u budućnosti promijeniti. Ovo su "pasiji uvjeti", igrati tri utakmice u četiri dana. To znači da bogate momčadi sa širokim rosterima imaju prednost.

Što se tiče dojma o bodu, Despotović nije krio razočaranje:

- Uvijek je teže kad vodite i prosipate pobjedu u zadnjem trenutku nego obrnuto. Sigurno nas je to zaboljelo, ali takav je futsal. Jedna situacija mijenja sve i mi smo se s time pomirili. Pobjeda bi nam donijela puno više, ali sada će biti teže. Nema alibija, bacit ćemo se na glavu u idućem susretu.

Oba hrvatska kluba sada nastavljaju svoj put prema Final Fouru. Regeneracija će im biti ključna jer ih već sutra čekaju novi izazovi. Futsal Dinamo odmjerit će snage s francuskim Etoile Lavalloiseom, dok će Olmissum igrati protiv moćnog Kairata iz Kazahstana.