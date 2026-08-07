Trener Osijeka: Cilj je vratiti navijače na tribine. Želim što više igrati s mladim igračima

Osijek je u novu sezonu krenuo jako dobro. Gostujuća pobjeda protiv Gorice (2-0) pokazala je da momčad novog trenera, Federica Bessonea, nikako ne misli ponavljati prošlu sezonu. Osječani su igrali dobro, zasluženo slavili, a sada će opet put Velike Gorice, gdje ih čeka Rudeš (subota, 18.30). Trener "bijelo-plavih" najavio je utakmicu.

Gorica i Osijek sastali se u 1. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Dobro smo odigrali, ali to je bila samo jedna utakmica. Moramo nastaviti ovako, bit će velika pogreška ako se i samo malo opustimo. Moramo zadržati istu razinu, a ako može, odigrati možda i malo bolje. Svjestan sam da će ovo biti drugačija utakmica, gledali smo Rudeš protiv Rijeke. No, kao što sam rekao da ćemo biti spremni protiv Gorice, tako i sada kažem da ćemo biti spremni i protiv Rudeša. Moramo biti pametni i izbjeći pogreške i to da na glup način gubimo lopte u sredini terena. Neću ništa drugo reći da ne otkrijem plan za utakmicu, što nikako ne želim - rekao je Bessone na početku.

Odlična prva utakmica, hoće li biti promjena?

- Ja sam trener koji nema početnih 11. Dakako, teško je nešto mijenjati kada pobjeđuješ i kada momčad igra kako je naša odigrala u prošloj utakmici. Inače, kad sam tek došao u klub, sa sportskim direktorom Kennethom Zandvlietom sam se složio da želimo biti momčad s karakterom. Mnogi griješe kad pomisle da kad zabiju jedan gol, da su napravili posao i onda padnu u koncentraciji. Želim da budemo momčad koja kad zabije prvi, odmah ide po drugi gol. Želim da smo hrabri, a vjerujem kako ovaj sastav ima kapacitet za nešto više.

Kakva je atmosfera u svlačionici?

- Ta pobjeda nam je dala poticaj zbog svega što se Osijeku događalo prošle i pretprošle sezone, ali i zbog uvjeta za rad kakve nema nitko drugi u ligi. Kad dobijete novog trenera i sportskog direktora, dakako da dođu i nova očekivanja. Ta prva utakmica je bila važna da se igrači i sami uvjere da rade dobar posao, ali ne smijemo se opustiti, već moramo zadržati fokus. Želimo vratiti navijače na tribine, jer sam igračima, upravi i svojim pomoćnicima rekao da sve radimo zbog navijača. Sad smo pokazali da možemo igrati, a ako se ne nećemo opet tako dobro postavil i borili za svaku loptu, to će biti najveća greška i izgubit ćemo ovu bitku.

Dobro su igrali mladi igrači, kako to komentirate?

- Želim igrati s mladim igračima, a ako se dokažu da mogu igrati HNL, dobit će pravu minutažu. Bilo bi mi možda lakše da sam u Velikoj Gorici igrao s iskusnijim veznjakom, ali Ježić je pokazao kako je spreman i kako je zaslužio da igra. Mladi su budućnost ovoga kluba i želimo im davati šansu za dokazivanje. Što se tiče Bukvića, on može igrati svaku poziciju: bek, krilo, šestica, osmica, 10-ka. Jedino ne može biti golman, i to zbog visine, ali na svim drugim pozicijama se sjajno snalazi. Za mene kao trenera, to je odlično, jer ga mogu iskoristiti na poziciji na kojoj mi treba. U veznoj liniji ima više slobode, pa sam zadovoljan kako se brzo adaptirao.