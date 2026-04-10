Trener Osijeka nakon 'sedmice': Rekao sam igračima: 'Hvala Bogu, nek ste mi živi i zdravi'

Nakon "sedmice" na Maksimiru, nogometaše Osijeka u nedjelju očekuje gostovanje na Rujevici (16.00) kod aktualnog prvaka, Rijeke. Tomislav Radotić najavio je utakmicu.

- Izgledali smo kao umirovljenici. A onaj osjećaj dan kasnije... Rekao sam igračima: 'Hvala Bogu, svi ste živi i zdravi'. Poraz je ružan i neugodan, ali treba biti pokretač za dalje. Ne možemo se s Dinamom nadigravati, ali očekivao sam da ću vidjeti što pojedinci mogu. Bit će promjena - rekao je i dodao:

- Veselim se utakmici protiv Rijeke, bio bih najsretniji da se mogu skinuti u dres i igrati. Vraća se Mejia, on nam je jako nedostajao, a i Čolina je potpuno spreman.

Priznao je Radotić da nije lako kad momčad primi sedam golova, ali vjeruje u pozitivnu reakciju momčadi.

- Logičan je bio vrlo loš osjećaj svih nas poslije Dinama, ali taj osjećaj ujedno nam mora biti i pokretač za sve što nas dalje očekuje. Zato sam spomenuo pozitivnu reakciju igrača, a ja u njih i dalje vjerujem, u našu momčad u cjelini. Imamo kvalitetu, dovoljnu da budemo konkurentni, doduše ne baš svima u Ligi, jer trenutno to nismo, ali velikoj većini klubova - jesmo i moramo biti.

Osijek je pretposljednja momčad lige sa 25 bodova, četiri više od posljednjeg Vukovara.