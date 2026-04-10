RADOTIĆ NAJAVIO RIJEKU

Trener Osijeka nakon 'sedmice': Rekao sam igračima: 'Hvala Bogu, nek ste mi živi i zdravi'

Piše Davor Kovačević, Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Koprivnica: Slaven Belupo i Osijek sastali se u 27. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Poraz je ružan i neugodan, ali treba biti pokretač za dalje. Ne možemo se s Dinamom nadigravati, ali očekivao sam da ću vidjeti što pojedinci mogu, kaže Radotić

Nakon "sedmice" na Maksimiru, nogometaše Osijeka u nedjelju očekuje gostovanje na Rujevici (16.00) kod aktualnog prvaka, Rijeke. Tomislav Radotić najavio je utakmicu. 

- Izgledali smo kao umirovljenici. A onaj osjećaj dan kasnije... Rekao sam igračima: 'Hvala Bogu, svi ste živi i zdravi'. Poraz je ružan i neugodan, ali treba biti pokretač za dalje. Ne možemo se s Dinamom nadigravati, ali očekivao sam da ću vidjeti što pojedinci mogu. Bit će promjena - rekao je i dodao:

- Veselim se utakmici protiv Rijeke, bio bih najsretniji da se mogu skinuti u dres i igrati. Vraća se Mejia, on nam je jako nedostajao, a i Čolina je potpuno spreman.

Dinamo i Osijek sastali se u 28. kolu SuperSport HNL-a
Dinamo i Osijek sastali se u 28. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Priznao je Radotić da nije lako kad momčad primi sedam golova, ali vjeruje u pozitivnu reakciju momčadi.

- Logičan je bio vrlo loš osjećaj svih nas poslije Dinama, ali taj osjećaj ujedno nam mora biti i pokretač za sve što nas dalje očekuje. Zato sam spomenuo pozitivnu reakciju igrača, a ja u njih i dalje vjerujem, u našu momčad u cjelini. Imamo kvalitetu, dovoljnu da budemo konkurentni, doduše ne baš svima u Ligi, jer trenutno to nismo, ali velikoj većini klubova - jesmo i moramo biti.

Osijek je pretposljednja momčad lige sa 25 bodova, četiri više od posljednjeg Vukovara. 

FOTO Australska bodibilderica ruši predrasude. Njezine fotke s mužem hit su društvenih mreža
EVO KAKO SE MIJENJALA

FOTO Australska bodibilderica ruši predrasude. Njezine fotke s mužem hit su društvenih mreža

Sarah Crail je australska bodibilderica koja se u ovaj sport zaljubila kada je imala 20 godina, a u svega osam godina stvorila je impozantne mišiće. Takve da joj i neki muškarci zavide na bicepsima
Barbarez za 24sata o služenju vojske u Zagrebu, SP-u, Daliću i želji navijača: 'To mogu otkriti'
EKSKLUZIVNO

Barbarez za 24sata o služenju vojske u Zagrebu, SP-u, Daliću i želji navijača: 'To mogu otkriti'

Gattuso mi je čestitao korektno i sportski, nikad nisam ni pomislio skočiti sa Starog mosta i nije me sram to priznati. Ne pokušavam biti kao Ćiro i volio bih ujediniti zemlju kao što je to napravio Dalić, kaže Barbarez
FOTO Ljubila je 35 godina stariju nogometnu legendu. Puklo je, a pravi razlog šokirao je mnoge
LJUBAVNA AFERA

FOTO Ljubila je 35 godina stariju nogometnu legendu. Puklo je, a pravi razlog šokirao je mnoge

Romarijev bivši suigrač iz Barcelone, legendarni Hristo Stoičkov, jednom je izjavio da su Romárija u životu zanimali samo "nogomet i j****ina"

