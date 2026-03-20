Trener Osijeka: Posla imamo puno, trebamo pokazati gard

Osijek gostuje u Koprivnici kod Slaven Belupa u 27. kolu HNL-a. "Bijelo-plavi" su se probudili dolaskom Tomislava Radotića na klupu i vezali dvije pobjede (Vukovar i Istra), a onda su bez golova odigrali protiv Gorice. Pobjegao je Osijek s dna te ima četiri boda više od Vukovara, a niz bez poraza tražit će protiv Slavena u nedjelju (15 sati). Trener Osijeka najavio je susret.

- Koliko god to možda zvučalo čudno, ali možda nam je dobro došlo što nismo pobijedili u utakmicu s Goricom da ne bi poletjeli, da ne preraste u euforiju već da budemo svjesni koliko je posla još pred nama - započeo je Radotić pa dodao:

- Belupo je ekipa koja zabija puno golova, ako ih seciraš kroz zone igrajz jako neobičan nogomet. Ekipa za respekt, igraju otvoreno, imaju par jako kvalitetnih pojedinaca spoj iskustva i mladosti, ali pobjediva ekipa. Belupo je ekipa koja je pobjediva, ali isto tako i ekipa koja je sposobna pobijediti svakoga u ligi. Zaista nam je svaka iduća utakmica najvažnija, ako mi ne idemo s gardom igrati takve utakmice da želimo pobijediti to nije dobro. Rekao sam igračima: "Ovo je utakmica koja će puno toga reći o nama".

Pred Radotićem je još dosta posla.

- Prije svega u zoni završnice, odluke igrača, brzina donošenja odluka, brzina reakcije, jednostavnost efikasnost. Imamo uzorak kako bi to trebalo biti. Treća zona ističe kvalitetu igrača, radili smo i radit ćemo na tome. Nama je bilo najvažnije stabilizirat se jer smo primali puno golova. Nisam tip koji se drži statistike, ali ako recimo krilni napadač ima 20 utakmica bez golova i asistencije onda imamo problem, a taj problem se rješava kroz trening. Ja očekujem više od igrača, a nama je da stvorimo igru prema njihovim karakteristikama i iskoristimo njihovu kvalitetu - rekao je pa se osvrnuo na pitaje mogu li Matković i Jakupović igrati zajedno

- Važnije mi je što nam nedostaje do izgradnje završnice. Matković je u Osijek došao kao krilni napadač i ne znam zašto ne bi igrao kao krilni napadač. Njih dvojica mogu zajedno, igrali su već i uopće nije bilo loše. Njih dvojica su opcija, ali za iduću utakmicu vjerojatno ne.