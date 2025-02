Trener Osijeka se obračunavao s TV kućom: 'Nisam glup. Znam što je kritika, a što provokacija'

Drugim porazom zaredom od Rijeke prošlu nedjelju na Opus Areni Osijek je produbio rezultatsku krizu. U zadnjih deset utakmica "bijelo-plavi" imaju svega dvije pobjede (Lokomotiva i Dinamo kod kuće). Trener Federico Coppitelli u najavi utakmice protiv Hajduka na Poljudu (nedjelja, 15 sati) održao je monolog u kojem je rekao kako su mu zasmetala pitanja nakon utakmice protiv Rijeke. Kasnije je pojasnio kako je to bilo za MAXtv.

Inače, u televizijskom intervjuu za MAXSport voditeljica Valentina Miletić rekla je, između ostaloga, kako početak sezone nije dobar i da je ovo za Osijek vjerojatno neka vrsta noćne more. Na kraju ga je na engleskom jeziku upitala i osjeća li pritisak i boji li se za poziciju. Kad je on odgovorio kako je klub usprkos brojnim promjenama igrača i dalje četvrti, kao i kad je došao u klub, dodala je kako to pita zbog reakcije navijača. Nije sasvim jasno je li Coppitellija zažuljalo baš to pitanje. Na kraju intervjua uživo napustio je studio na Opus Areni bez rukovanja s voditeljicom.

- Odmah nakon prošle utakmice u intervjuu su mi postavili četiri pitanja (zapravo ih je bilo sedam, op.a.). Osjećaj koji se prožima kroz to je da taj diskurs dolazi od ljudi koji možda ne žele najbolje ovom klubu. Što pod tim mislim? Oni koji žele dobro moraju imati ujednačenost u pristupu, biti što objektivniji. Najlakše je nabaciti sumnju, nesigurnost i nepovjerenje u momčad. U ovom sportu je vrlo lako moguće da dvije utakmice zaredom pobijedite, kao i da ih izgubite - govorio je Talijan na materinjem jeziku uoči Hajduka i nastavio:

- Svaka momčad, pogotovo naša koja je sastavljena od toliko velikog broja mladih igrača, imat će uspone i padove tijekom sezone. To je potpuno normalno za ovaj sport i sad se ponovno pravi određeni negativni kontekst. Ispada kao da smo u nekakvom lovu na vještice, što je stvar koja nije toliko dobra. Onaj koji želi zlo ovom klubu je onaj koji će promovirati da se neprestano nakon tih padova koje eventualno doživimo u sezoni zagovara potpuna promjena i da neprestano krećemo s početne točke.

Coppitelli je nastavio...

- Kad smo pobijedili Dinamo, to se interpretiralo kao sreća, da je naš golman imao jako puno obrana. Ja postavljam pitanje: kako možete pobijediti nogometnu utakmicu ako vam golman dobro ne brani? Mi smo u utakmici protiv Dinama bili u prednosti 85 minuta, dali smo praktički tri gola, jedan nam je poništen zbog minimalnog zaleđa. Nakon toga dolazi utakmica s Rijekom gdje izgubimo 2-0. Oni su imali praktički jedan udarac na gol. Nitko nije htio objasniti u tom slučaju neke objektivne okolnosti. Na primjer, nitko nije naglasio da nam je nedostajalo pet igrača za tu utakmicu.

- Ponavljam, svaki trener, uključujući jednog Guardiolu, pa i Coppitellija, podložan je kritikama. Konačni sud o svakom treneru dat će se na temelju rezultata. Želim naglasiti da se ne smatram glupom osobom, da razumijem što je kritika, a što provokacija. Vraćam se na intervju s MAXtv-om, gdje smo stavljeni u katastrofalno ozračje, kao da se sve raspada. Ako budemo tako postupali prema klubu, onda ćemo non-stop imati takav kontekst. Kontekst u kojem mi trebamo biti je pozitivan i što objektivniji. Neću se više vraćati na ovu temu - rekao je trener Osijeka.

On je uoči derbija u Splitu iz momčadi izbacio švicarskog nogometaša Kemala Ademija i Brazilca Hernanija, a na raspolaganju bi mu trebao biti novi napadač Justice Ohajunwu (23), Nigerijac koji je ovaj tjedan pristigao iz moldavskog Zimbrua.