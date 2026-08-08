Trener Osijeka: Sve se vrti oko golova, baš sam zadovoljan. Peternac: Ovo je nedopustivo

Osijek je u drugom kolu HNL-a razbio Rudeš 6-1 u Velikoj Gorici gdje novi prvoligaš igra domaće utakmice. Rudeš je dobro krenuo u susret, ali onda se potpuno raspao. Curilo je sa svih strana, a za Osijek je briljirao novi napadač Armano Leon, a Nail Omerović zabio je tri komada. Nakon utakmice sve su komentirali treneri momčadi.

- Naravno, jako sam zadovoljan rezultatom. Istina, krenuli smo pomalo usporeni, ali nakon što smo postigli prvi pogodak, sve je bilo lakše. Nisu se postavili kako smo mi očekivali i iznenadili su nas, to je razlog nešto lošijeg ulaska u susret - rekao je trener Osijeka, Federico Bessone pa dodao:

- Nismo bili potpuno "u utakmici", ali OK, vratili smo se i jako brzo je sve postalo puno lakše. Naravno, sve u nogometu se vrti oko postizanja golova. Zabili smo u prvom poluvremenu četiri, a u drugom dva, iako smo možda i bili bolji.

Alen Peternac nije bio zadovoljan.

- Što reći nakon ovog rezultata…Prvo bi naravno čestitao Osijeku na pobjedi. Pripremili smo utakmicu, odlično smo ušli u utakmicu i vidjeli da možemo. Iz individualne greške primili smo pogodak, a mislim da smo prvi dio imali čak i bolji posjed. Oni su imali šest udaraca, mi pet, oni četiri gola, mi nula - rekao je Peternac pa dodao:

- Drugi gol nas je totalno "spustio" i to je ono što me smeta. Ne smijemo se "raspasti". Preostaje nam samo raditi na sebi i biti bolji. Ispravljati greške, imaju neke stvari koje se ponavljaju. Moramo držati taj "gard" od prve do zadnje minute i prezentirati klub i sebe, jer primiti šest pogodaka, to je nedopustivo.