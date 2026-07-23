Trener Pafosa: Ovo što je Šego napravio može još samo Messi! A sjećam se 'vatrenih' još iz '96.

Ricardo Sa Pinto nije djelovao kao zabrinut čovjek nakon poraza 2-0 s Pafosom na Poljudu protiv Hajduka u prvoj utakmici drugog pretkola Europske lige. Bijeli su uz veliku podršku navijača odigrali kvalitetnu utakmicu i golovima Michelea Šege i Darija Melnjaka ostvarili vrijednu pobjedu.

Kontrolirali smo utakmicu, a onda niotkuda primili dva gola, pitao je jedna ciparski novinar.

- Dosta smo stvarali prilika, većinu Jaja koji je odigrao sjajnu utakmicu. Rezultat nije fer, zaslužili smo barem jedan gol. Zabili su prvi iz sjajnog slobodnjaka, nemam što reći. To inače radi samo Messi, ali danas im je uspjelo, ne možeš to zaustaviti. A iz kontre, govorio sam da moramo biti kompaktni, ali oni su ulazili između linija, govorio sam im da budu mirni, da će doći prilika. Ali, uh, morali smo biti pametniji, čekati 60-70 minuta. Ali pozitivan sam uoči uzvrata, rekao sam to igračima. Primili smo dva gola, ali pokazali smo da se možemo nositi s njima. Ako zabijemo jedan gol, sve je moguće - rekao je trener Pafosa, koji će u uzvratu računati na reprezentativca Zelenortskih Otoka Joaa Correiju

- Na početku smo sezone, svi se vraćaju, svi nadolaze. Ali pozitivan sam. U zadnjih 20-ak metara odluke bi mogle biti bolje, kao i centaršutevi. Svi čekaju tu loptu, ali bit će bolje u idućoj utakmici, sigurno.

Hoćete li tražiti novog napadača?

- Treba nam još barem jedan, lani smo imali trojicu. U procesu smo, tražimo rješenja. Vidjet ćemo što će se dogoditi za iduće utakmice, nadam se da će moći doći brzo. Ovo je tek prva utakmica, analizirat ćemo i poboljšati se u nekim stvarima. Nadam se da ćemo stvarati bolje šanse. Hajduk ima dobru momčad, ima kompetitivnu i dobru momčad. Ne igramo protiv lakog protivnika. Još vjerujemo da možemo promijeniti rezultat, pokazali smo dobre stvari, moramo se poboljšati.

Kad biste mogli uzeti jednog ili dvojicu igrača iz Hajduka, koga biste uzeli? I što kažete za atmosferu?

- Hajduk je veliki klub, krasna atmosfera, ovo je nogomet, zato igraš. Ne bih govorio koje igrače volim ili ne volim, to sad nije važno. Ali imaju mlade i talentirane igrače, druge iskusne. Dobro igraju u srednjem i donjem bloku, možda je to što smo loši u zadnjih 20 metara zasluga i protivnika. U ovakvim utakmicama sitnice čine razliku. Nadam se da ćemo imati više sreće u idućoj utakmici. Uvjeren sam da ćemo ih pobijediti. Navijači, vjerujte. Pameću i strategijom to možemo, uz sreću u nekim detaljima.

Kako ste doživjeli utakmicu Hrvatske i Portugala na Svjetskom prvenstvu?

- Ne bih govorio o tome, to danas nije važno. Jako poštujem hrvatsku reprezentaciju, sjajno je igrala na svjetskim prvenstvima. Ponekad jedna momčad prođe, druga ispadne jer netko ima više sreće u ždrijebu. To je nogomet. Bilo je jako dobro Svjetsko prvenstvo. Bolja je momčad pobijedila u finalu, primila je samo jedan gol u finalu.

Ali igrali ste protiv Hrvatske i na Euru 1996.

- Bilo je lijepo, sjajan turnir. Mislim da sam tad asistirao u pobjedi 3-0. Sjajan je bio Cvitanović, ne znam gdje je sad. Slični smo, strastveni, talentirani jedni i drugi, volimo igrati nogomet, a ne napucavati. Ali bilo je lijepo, lijep turnir. I lijepe uspomene...