Trener Partizana: Volim Bobana kao igrača, bio je jedinstven i imao je posebnu moć na terenu

Zvonimir Boban (56) sredinom travnja vratio se u Dinamo. Bivši kapetan hrvatske reprezentacije od 1. lipnja preuzet će funkciju predsjednika Uprave od Zvonimira Manenice. Proslavljeni "vatreni" ostavio je dubok trag ne samo u dresu "modrih", nego i u Milanu, gdje je proveo deset godina igrajući za jedan od najtrofejnijih europskih klubova.

Pokretanje videa... 01:20 Boban se vratio u Dinamo! 'Obično govorim iz srca, ali ovaj put sam morao zapisati misli...' | Video: Ingrid Vujević/24sata

Upravo na njegovo razdoblje provedeno u dresu "rossonera" osvrnuo se Savo Milošević, bivši napadač, a danas trener Partizana. On i Boban često su se nalazili na suprotnim stranama tijekom nastupa u Serie A. Milošević je dvije godine nakon što je Boban zaključio karijeru zaigrao za Celtu, posljednji klub legendarne "desetke" hrvatske reprezentacije.

- Mogu to reći jer sam igrao protiv njega. Možda nije ostvario sve što je mogao, ali Zvone Boban je meni bio po volji. Njegova moć, nogometna inteligencija, tehnika i dominacija na terenu… Volim tu riječ moć. On je imao moć u svemu što je radio. Volim ga kao igrača i mislim da pripada samom vrhu - rekao je Milošević u prvoj epizodi podcasta "Dupli pas" novinara Emira Delića.

Otkrio je i zbog čega žali zbog načina na koji se Bobanova karijera razvijala u Italiji.

- Žao mi je jedino što je u Milanu, s obzirom na to kakvog je trenera imao, bio pretvoren u '"jednog od". A Zvone je trebao biti jedan, jedini, jedinstveni! Bilo u Milanu, bilo u nekom drugom klubu. Tamo je, nažalost, bio samo "jedan od" i možda zbog toga nije dosegnuo individualne visine koje je zasluživao. Ali ako me pitate tko je moj izbor, to je on - zaključio je Milošević.