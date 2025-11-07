Trener poluamatera: Razočarani smo bodom protiv hrvatskog prvaka. I to govori puno toga...

Lincoln Red Imps, prvak Gibraltara, nakon velikog skalpa i pobjede nad Lechom iz Poznanja prije dva tjedna, u četvrtak je otkinuo bodove i hrvatskom prvaku Rijeci u trećem kolu Konferencijske lige odigravši 1-1.

Nisu se bijeli dobro snašli na umjetnoj travi na krajnjem jugu Europe, domaćin je čak imao i više udaraca prema golu (12-10), promašio i penal, pa bi Riječani, iako to čudno zvuči kad se zna da su igrali protiv poluamatera vrijednih svega dva milijuna eura naspram Rijekinih 37, mogli biti i zadovoljni jednim bodom. Izjava trenera "crvenih vražićaka" Juanja Bezaresa govori u prilog tome.

Frukov gol pogledajte OVDJE, Zlomislićevu obranu penala OVDJE, a izjednačujući gol domaćina OVDJE.

- Činjenica da smo moj pomoćnik i ja razočarani remijem s hrvatskim prvakom govori mnogo o veličini ovog kluba i ove momčadi. Ne cijenim u potpunosti ono što moji igrači rade, ali oni znaju da smo prvaci. Kad vidim kako se utakmica odvijala, ova je momčad zaslužila pobjedu - rekao je trener Lincoln Red Impsa i dodao:

- Od početka natjecanja želio sam prolazak u iduću fazu. Da sam ovo rekao 3. lipnja, kad smo počeli s pripremama, rekli bi mi da sam lud. Ali momčad je imala vrlo pozitivan osjećaj od samog početka kvalifikacija Lige prvaka. Stvorili smo prekrasnu atmosferu, svi igrači su nevjerojatno ujedinjeni, daju 100 posto, san nam je postao stvarnost. Sad nam je predanost veća, a protivnici nas više ne vide kao autsajdera ili slabića. To je ljepota nogometa i života.

Gibraltarci su na četiri boda, a za prolazak dalje moglo bi im biti dovoljno i sedam. Iduću utakmicu igraju protiv malteškog Hamrun Spartansa, za koje igra bivši "vatreni" Ante Ćorić, i to bi im mogla biti meč-lopta. Nestvarno, pogotovo kad se uzme u obzir da su u prvom kolu u Mostaru popili porciju od Zrinjskog (5-0).

- Trenutačno imamo četiri boda i realne stvarne šanse za prolazak. Ne smijemo odstupiti od onoga što radimo dobro, od stvari koje radimo ispravno jer nas je to dovelo dovde. A sad, ako bih rekao da sanjamo, ono što sam rekao ranije ne bi vrijedilo. To je stvarnost i pristupit ćemo svakoj utakmici kao stvarnosti kako bismo napredovali. Postali smo sila - govori Bezares i nastavlja:

- Gibraltar ima nešto posebno. Ova momčad ima DNK koji se ne predaje čak i kad pati, to su sad pokazali. Možete procijeniti utakmicu na temelju spektakularnih pola sata moje momčadi, ta je igra bila čisti užitak. Istina je da je Rijeka dominirala na početku drugog poluvremena, ali smo pokazali borbenost i ponos penalom i golom. Teško je bilo nakon promašenog penala nastaviti napadati. Imam puno poštovanja prema cijelom stručnom stožeru i igračima.

Kike Gomez zabio je jedini gol za domaćina.

- Presretan sam što sam zabio i što sam pomogao momčadi da osvoji bod u utakmici, što smo i zaslužili. Remi je pošten ishod? Pa, možete na to gledati na različite načine, ali ne i ja. Mislim da smo trebali pobijediti, ali dobro, takav je nogomet - kazao je Gomez i nastavio:

- Bilo je prilično dobro, stvarno. Borili smo se žestoko, dali sve od sebe i skidam kapu momčadi, spektakularno. Možda bismo mogli biti malo mirniji u kontri. Mogli smo zabiti dva gola, ali dobro, kao što sam rekao, takav je nogomet.