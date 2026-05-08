Trener PSG-a odveo igrače u luksuzni restoran pa nestao

Nakon dramatičnog prolaska u finale Lige prvaka, trener PSG-a Luis Enrique odlučio je počastiti momčad povodom svog 56. rođendana. No, učinio je to na posve neočekivan način - organizirao je proslavu na koju on sam nije došao.

Proslava u elitnom restoranu bez slavljenika

Igrači francuskog prvaka okupili su se u četvrtak navečer u uglednom pariškom restoranu Prunier, poznatom po morskim specijalitetima i smještenom u blizini Slavoluka pobjede, očekujući proslavu s trenerom. Enrique, koji je 8. svibnja napunio 56 godina, rezervirao je večeru kao nagradu za veliki uspjeh, no na kraju ih je iznenadio svojim odsustvom. Umjesto da im se pridruži, poručio je da je večer samo za njih kako bi se mogli opustiti i proslaviti u atmosferi bez prisustva "šefa".

Nagrada nakon iscrpljujuće bitke s Bayernom

Ovaj nesvakidašnji potez uslijedio je samo dan nakon što je PSG u uzvratnoj utakmici polufinala Lige prvaka odigrao 1-1 s Bayernom u Münchenu. Nakon spektakularne pobjede 5-4 u Parizu, rani gol Ousmanea Dembelea u trećoj minuti uzvrata postavio je temelje za prolaz. Iako je Harry Kane izjednačio u sudačkoj nadoknadi, bilo je prekasno za Bavarce. S ukupnih 6-5 pariška je momčad osigurala drugo uzastopno finale, što je podvig koji je zadnji put uspio Liverpoolu u sezonama 2018. i 2019.

​- Jako smo sretni što smo drugi put zaredom u finalu Lige prvaka. Želimo našim navijačima dati takav dar - izjavio je emotivni Enrique nakon utakmice, a čini se da je i svoje igrače odlučio darivati na poseban način.

#### Psihološki potez uoči finala s Arsenalom

Mnogi su ovaj Enriqueov potez protumačili kao još jednu od njegovih majstorskih psiholoških igara. Uoči najvažnije utakmice sezone, finala protiv Arsenala koje se igra 30. svibnja u Budimpešti, španjolski strateg procijenio je da je jačanje timskog duha ključno. Omogućivši igračima da se druže u opuštenoj atmosferi, bez formalnosti koje donosi prisustvo trenera, poslao je poruku povjerenja i zajedništva. Iako slavljenika nije bilo, igrači su iskoristili priliku za slavlje u elegantnom ambijentu, nazdravljajući uspjehu i rođendanu svog nepredvidivog, ali očito vrlo proračunatog trenera.

*Uz korištenje AI-ja

