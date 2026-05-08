Obavijesti

Sport

Komentari 0
NEOBIČAN POTEZ

Trener PSG-a odveo igrače u luksuzni restoran pa nestao

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Trener PSG-a odveo igrače u luksuzni restoran pa nestao
Foto: Tom Weller/DPA

Ovaj nesvakidašnji potez uslijedio je samo dan nakon što je PSG u uzvratnoj utakmici polufinala Lige prvaka odigrao 1-1 s Bayernom u Münchenu

Admiral

Nakon dramatičnog prolaska u finale Lige prvaka, trener PSG-a Luis Enrique odlučio je počastiti momčad povodom svog 56. rođendana. No, učinio je to na posve neočekivan način - organizirao je proslavu na koju on sam nije došao.

Proslava u elitnom restoranu bez slavljenika

Igrači francuskog prvaka okupili su se u četvrtak navečer u uglednom pariškom restoranu Prunier, poznatom po morskim specijalitetima i smještenom u blizini Slavoluka pobjede, očekujući proslavu s trenerom. Enrique, koji je 8. svibnja napunio 56 godina, rezervirao je večeru kao nagradu za veliki uspjeh, no na kraju ih je iznenadio svojim odsustvom. Umjesto da im se pridruži, poručio je da je večer samo za njih kako bi se mogli opustiti i proslaviti u atmosferi bez prisustva "šefa".

Bayern Munich - Paris Saint-Germain
Foto: Tom Weller/DPA

Nagrada nakon iscrpljujuće bitke s Bayernom

Ovaj nesvakidašnji potez uslijedio je samo dan nakon što je PSG u uzvratnoj utakmici polufinala Lige prvaka odigrao 1-1 s Bayernom u Münchenu. Nakon spektakularne pobjede 5-4 u Parizu, rani gol Ousmanea Dembelea u trećoj minuti uzvrata postavio je temelje za prolaz. Iako je Harry Kane izjednačio u sudačkoj nadoknadi, bilo je prekasno za Bavarce. S ukupnih 6-5 pariška je momčad osigurala drugo uzastopno finale, što je podvig koji je zadnji put uspio Liverpoolu u sezonama 2018. i 2019.

NAHVALIO ŠPANJOLCA David Beckham o treneru Paris SG-a: Spavao je u trening centru
David Beckham o treneru Paris SG-a: Spavao je u trening centru

​- Jako smo sretni što smo drugi put zaredom u finalu Lige prvaka. Želimo našim navijačima dati takav dar - izjavio je emotivni Enrique nakon utakmice, a čini se da je i svoje igrače odlučio darivati na poseban način.

#### Psihološki potez uoči finala s Arsenalom

Mnogi su ovaj Enriqueov potez protumačili kao još jednu od njegovih majstorskih psiholoških igara. Uoči najvažnije utakmice sezone, finala protiv Arsenala koje se igra 30. svibnja u Budimpešti, španjolski strateg procijenio je da je jačanje timskog duha ključno. Omogućivši igračima da se druže u opuštenoj atmosferi, bez formalnosti koje donosi prisustvo trenera, poslao je poruku povjerenja i zajedništva. Iako slavljenika nije bilo, igrači su iskoristili priliku za slavlje u elegantnom ambijentu, nazdravljajući uspjehu i rođendanu svog nepredvidivog, ali očito vrlo proračunatog trenera.

*Uz korištenje AI-ja
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a 13. svibnja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
Najseksi odbojkašica na svijetu raspametila fanove zamamnim fotkama. 'Ne brinite, prave su'
ODUSTALA OD KARIJERE

Najseksi odbojkašica na svijetu raspametila fanove zamamnim fotkama. 'Ne brinite, prave su'

Kayla Simmons (30) nastupala je za momčad sveučilišta, veselila se profesionalnoj karijeri, ali na kraju je od toga odustala. Kaže da su sa sveučilišta tražili od nje da obriše svoje seksi fotografije
FOTO Supruga trenera Martina Baturine ljepotom oduzima dah. Od bivšeg muža dobila je kuću
DANIELLA SEMAAN

FOTO Supruga trenera Martina Baturine ljepotom oduzima dah. Od bivšeg muža dobila je kuću

Elie Taktouk, bogati nigerijski biznismen, bio je oženjen libanonskom manekenkom Daniellom Semaan 1998., ali su se razveli 2011. kada ga je Daniella napustila zbog Cesca Fabregasa, bivše zvijezde Arsenala

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026