Trener-rekorder: Smijenjen čak sedmi put u zadnjih 16 godina

Nicolo Napoli bio je kao igrač član velike Juventusove generacije koja je u sezoni 1989/90. osvojila talijanski kup i Kup Uefa, no kao trener je očito - teški jazavac. A Rumunji se klade kada će se opet vratiti u Craiovu...

<p>Ova priča spada u rubriku vjerovali ili ne. Nekadašnji nogometaš Juventusa Nicolo Napoli (58) po sedmi je put smijenjen kao trener rumunjske FC U Craiove. Zvuči nemoguće? Ne, u rumunjskom nogometu je baš sve moguće. Nicolo Napoli cijeli je igračku karijeru proveo u Italiji gdje je branio boje Messine, Cavesea, Beneventa, Juventusa, Cagliarija i Reggine. </p><p>Kao desni bek bio je prilično vrijedan i zahvalan igrač, a s Juventusom je u sezoni 1989/90. osvojio talijanski kup i Kup Uefa. No, Napoli je očito kao trener - teški jazavac. Cijelu trenersku karijeru proveo je u Rumunjskoj, gdje je vodio FC U Craiovu, Brasov, Astru Ploiesti, Turnu Severin i Politehnicu Iasi. I ništa to ne bi bilo čudno da FC U Craiovu nije vodio sedam puta. I svih sedam puta dobio otkaz!</p><p>Prvu avanturu na klupi očito voljenog mu kluba imao je 2004. godine, drugi mandat trajao mu je između 2007. i 2019. godine, a onda se u Craiovu vratio 2011. godine. Poslije kratke epizode u Turnu Severinu, opet je na klupu Craiove zasjeo u sezoni 2013/14., da bi se 2017. u klub vratio kao trener i tehnički direktor. To nije dugo trajalo, no čelnici Craiove vratili su ga u sezoni 2018/19., a onda je 2020. ponovo završio u klubu. I nesretni Napoli jučer je opet dobio otkaz.</p><p>U nogometnom svijetu čuli smo svakakve priče, nije rijetkost da su se neki treneri, pa ča k i u Hrvatskoj, vraćali na mjesto (ne)sreće. Ali, i kod nas sve ima svoje granice, u Rumunjskoj to očito još nije slučaj. Nicolo Napoli ovako se upisao u anale europskog nogometa, a rumunjski mediji već nagađaju kada će se 58-godišnji stručnjak opet vratiti u Craiovu. Drugo, jednostavno ne bi imalo smisla... </p>