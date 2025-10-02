Trener Rijeke: Borili smo se do kraja, zato sam sretan. Sandro Perković: Ovo smo baš spremali

Victor Sánchez del Amo nije u Europi uspio preokrenuti negativan trend Rijeke s početka sezone, u nizu je od tri utakmice bez pobjede. Noah je na početku Konferencijske lige pobijedio 1-0 golom iz pete minute, a od 29. je imao i igrača više zbog izravnog crvenog kartona Nike Jankovića.

- Vidjeli smo u prvih nekoliko minuta dominaciju na lopti, ali onda se dogodio taj nesretan gol gdje se sve okrenulo. I onda smo opet pokušavali i dogodio se taj glupi crveni karton. Pokušali smo promjenama doći do tog boda, neki su se igrači vraćali nakon ozljeda, a još im je bilo teže zbog igrača manje, i borili smo se do kraja, zato sam sretan. Pokušavali smo, ali to su teške greške - kazao je trener Rijeke za Arenasport.

- Počeli smo utakmicu 5-1-3-1, kad smo izgubili igrača igrali smo 5-3-1, htjeli smo raditi visoki pritisak u ključnim trenucima. Ali Noah ima kvalitetne igrače, koristi i golmana za igru, nismo imali puno opcija. Pokušali smo i zamjenama nešto promijeniti. Sad se moramo koncentrirati na prvenstvo i pripremiti za iduću utakmicu, koja dolazi vrlo brzo. Moramo se nastaviti poboljšavati - dodao je Sánchez.

Erevan: Noah i Rijeka susreli se u 1. kolu Konferencijske lige | Foto: Hrach Khachatryan/PIXSELL

Sandro Perković dočekao je mali revanš Rijeci nakon što prošle sezone kao trener Dinama nije osvojio naslov u HNL-u.

- Sve čestitke idu igračima, odigrali su jako dobru utakmicu. Ušli smo jako dobro, rano zabili iz prekida. To smo posebno spremali za Rijeku i drago mi je da je to uspjelo. Nakon toga se nismo baš držali plana, ali smo se stabilizirali i jako nam je pomogao crveni Rijeke. Imali smo nekoliko situacija za 2-0 koje nismo uspjeli riješiti, ali smo izdržali do kraja. Ušli smo jako dobro u ligu, ali za manje od 72 sata čeka nas prvenstvena utakmica koja je iznimno teška i moramo se fokusirati na to - rekao je hrvatski stručnjak pa nastavio o sastavu:

- I prije ove utakmice imali smo puno problema s ozljedama, igramo svaka tri dana praktički tri mjeseca. Četiri igrača zbog ozljede nisu igrali, neki su se vratili. Imamo igrače koji nisu u idealnim stanjima, ali i druge koji ih pokriju.

Stjepan Radeljić pokušao je objasniti što je kod prvaka pošlo po zlu.

- Jučer puni optimizma, pričali smo jednu priču, ali kad primiš gol u petoj minuti, pa nešto pokušavaš, stvorili smo neku igru, ne znam je li šansu, i taman smo krenuli igrati kad smo dobili crveni karton, utakmica je otišla u nekom drugom smjeru. Pokušali smo igrati, nešto stvoriti na prekide, ali nismo uspjeli zabiti. Očito ga nismo ni zaslužili. Ništa, idemo dalje.

Jedan od najiskusnijih igrača Rijeke je dodao:

- I s deset igrača smo pokušali stvoriti igru, iznosili smo par situacija loptu i dolazili do zadnje trećine. Oni su dobra momčad, imaju par dobrih individualaca, bili su opasni iz tog kornera, zabili nam gol iz prve akcije. Došli smo ovdje osvojiti tri boda, mogli smo. Da smo ostali 11 na 11, uspjeli bismo se vratiti jer se jedan gol lako nadoknadi. Žao nam je što nismo uspjeli, ali ostaje nam još pet utakmica, svaku iduću utakmicu moramo pobijediti ako se želimo kvalificirati. Prvo Gorica za vikend pa onda dalje - rekao je Stjepan i zaključio:

- Hvala navijačima što su nas došli podržati. Iako nismo u najboljoj situaciji, oni su uz nas i kad ne ide i hvala im.

Luka Menalo je bio sličnog mišljenja.

- Stvarno glup osjećaj, neke greške nam se ponavljaju, ne znam koji put nam se događa da dobijemo crveni i raspadnemo se, nešto smo pokušavali, ali nije išlo. Imam osjećaj da je sve krenulo kontra nas, da nam ništa ne ide od noge. Nevjerojatno razočaranje.

- Prvih pola sata iznudili smo par slobodnih udaraca i onda te presiječe taj gol iz prekida. Možda smo bili malo sterilni prema naprijed, ali mi smo kontrolirali, i to te presiječe. Žao mi je svih, znam koliko se trude, svima je stalo. Na neke stvari ne možeš utjecati, ali na ove koje možeš, barem da ih pokušamo ispraviti - kazao je Luka.

Kako ocjenjuje Sánchezovih mjesec dana?

- Na treningu, kad vježbamo zahtjeve njegove, izgleda fenomenalno kad radimo to puni samopouzdanja, ali moramo to prenijeti na utakmicu. Žao mi je i stožer što je ovako krenulo nizbrdo, ali mi smo ti koji moramo okrenuti vodu na naš mlin - zaključio je Menalo.