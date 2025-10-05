Trener Rijeke: Igračima ću dati slobodno, ja ostajem ovdje i ne idem u Španjolsku! Treba im to

Nogometaši Rijeke konačno su skinuli prokletstvo i prekinuli negativan niz bez pobjede još od prvog kola HNL-a i slavlja nad Slaven Belupom. Victor Sanchez dočekao je prvu pobjedu u prvenstvu kod Gorice (3-1) u 9. kolu koju su mu donijeli Dantas, Fruk i Adu-Adjei.

- Prije svega, čestitke igračima. Mislim da su to itekako zaslužili za sav trud koji ulažu. U prethodnim utakmicama bili smo vrlo blizu pobjede, ali… Odigrali smo vrlo dobru i ujednačenu utakmicu. Bili smo čvrsti, kompaktni na terenu, imali smo dobre akcije. Kada smo poveli, pokazali smo zrelost i u drugom poluvremenu dobro kontrolirali igru, a drugim pogotkom dodatno smo si podigli samopouzdanje i izbjegli nepotrebnu nervozu u završnici. Nisam zadovoljan primljenim pogotkom, ponovno se ponovio isti obrazac kao u prethodnih pet utakmica. Radilo se o izoliranoj situaciji, ne o nekoj posebno dobroj akciji protivnika niti o velikoj pogrešci u našoj postavci. To moramo ispraviti i izbjeći ubuduće. Srećom po nas, imali smo dva pogotka prednosti i dobro smo reagirali. Jako sam sretan zbog igrača, vidjeli ste kako su reagirali nakon drugog gola. I njima treba ovakva pobjeda, da osjete zadovoljstvo, da uživaju u igri. Naravno, sretan sam i zbog naših navijača, koji su konačno mogli vidjeti dobru utakmicu i pozitivan rezultat - rekao je trener Rijeke.

Koliko je ova pobjeda važna u psihološkom smislu?

- Vrlo je važna, jer donosi puno samopouzdanja svima u momčadi. Konstantno ih guramo naprijed, pokušavamo im pomoći, ne samo na terenu nego i izvan njega. Da ostanu fokusirani i da vjeruju da se do dobrih rezultata dolazi samo ako svakodnevno radiš i pokušavaš biti bolji. Zadovoljan sam igračima jer nije lako u negativnom ozračju, kad nemaš rezultate, ostati koncentriran i profesionalan. Ali oni to pokazuju svakog tjedna, na treninzima i na utakmicama. Pokazuju da žele, da pokušavaju, i kad tako radiš - na kraju dođe nagrada, kao što se dogodilo danas.

Plan za vrijeme reprezentativne stanke?

- Igrači će dobiti slobodno kako bi se odmorili, isključili i napunili baterije. To im je potrebno. Ja ostajem u Rijeci, ne idem u Španjolsku. Želim ostati ovdje, provesti malo vremena sa suprugom koja je već stigla. Što se tiče stručnog stožera, mi nastavljamo s radom. Pripremamo se za nove izazove koji nas čekaju idućeg mjeseca. Također planiramo provesti neka fizička testiranja igrača, kako bismo dobili što preciznije informacije o njihovoj tjelesnoj spremi i pomogli svakome da se dodatno popravi u tom segmentu, koji je vrlo važan. Vidimo da iz utakmice u utakmicu izgledamo sve bolje, to je dobar znak - zaključio je Victor Sanchez.

S druge strane, trener Gorice Mario Carević nije mogao biti zadovoljan. Njegova Gorica igrala je dobro i stvorila dosta šansi, ali nije mogla zabiti.

- Mislim da smo mi igrali, a oni zabijali. Imali smo posjed, bili dobri u organizaciji, ali opet ista boljka - zadnja trećina. Imamo milijun dolazaka i pokušaja, ali nema završnice. Tu moramo biti konkretniji jer odluke ne mogu trenirati. Smeta me i način na koji primamo golove, a znali smo da će to raditi - rekao je Carević.

Zadovoljan je, ipak, napretkom svoje momčadi.

- Imamo dobar model igre i kemiju u ekipi. Zadnje dvije utakmice nisam zadovoljan, ali budimo realni, igrali smo protiv Osijeka i Rijeke koji imaju veliku individualnu kvalitetu. Ipak, vjerujem da ova momčad može biti konkurentna, samo moramo popraviti neke stvari - poručio je trener Gorice koji će reprezentativnu stanku iskoristiti za ispravljanje pogrešaka.

Što slijedi?

- Odmorit ćemo dan-dva, a onda raditi na tranziciji i zadnjoj trećini. Možda kroz pozicijski trening i šablone pronađemo učinkovitija rješenja - zaključio je Carević.