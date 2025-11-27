Trener Rijeke je razočaran: Osjećaj je kao da smo izgubili

Rijeka je remizirala s AEK-om iz Larnace (0-0) u 4. kolu Konferencijske lige, a trener Victor Sanchez bio je razočaran bodom. Njegova momčad odigrala je sjajnu utakmicu, stvorila veliki broj prilika, ali realizacija ih je opet koštala.

Pokretanje videa... 02:09 Golovi na utakmici Rijeka - Hajduk 5:0 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

- Osjećaj je kao da smo izgubili. Napravili smo sve da pobijedimo, ali najvažnije stvari u nogometu događaju se u šesnaestercima. Moramo zabijati golove. Igrali smo dobro protiv jako dobre momčadi. Kreirali smo puno prilika u njihovom šesnaestercu, ali nismo bili dobri u završnoj trećini. Na kraju, kada nemaš kvalitetan završni dodir, onda ne možeš pobijediti. Čestitali smo igračima, borili su se, odigrali su dobro. Ovaj bod je malen, ali daje nam priliku da eventualnom pobjedom u iduća dva kola prođemo u nokaut-fazu natjecanja - rekao je Sanchez za Arena Sport televiziju.

Rijeka: Utakmica 4. kola Konferencijjske lige Rijeka-Larnaca. | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Realizacija je nešto što Riječane kronično muči ove sezone. Ispalili su 23 udarca na gol ciparske momčadi, no lopta nije htjela u gol.

- Došli smo iz utakmice u kojoj smo pucali 13 puta i zabili pet golova. To je jako visok nivo preciznosti. Danas je bilo suprotno. To je nogomet. Travnjak je danas bio u dosta lošijem stanju nego za vikend. Bilo je puno kiše posljednjih dana pa je teren postao mekan. Igrači su imali manje stabilnosti što je važno za preciznost kod šuteva i centaršuteva. U svakom slučaju se moramo adaptirati na sve uvjete.

Rijeka: Utakmica 4. kola UEFA Konferencijske lige, HNK Rijeka - AEK | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Devetak je trebao krenuti od prve minute, ali otpao je u posljednji trenutak.

- Nakon prošle utakmice imao je problema. Par sati prije početka utakmice napravili smo promjenu. Pokušali smo vidjeti na zagrijavanju hoće li moći, ali nije bio u stanju igrati pa je Lasickas uskočio. Svi su bili svjesni te mogućnosti i ništa nismo izgubili.

Rijeka nakon četiri kola zauzima 24. mjesto na ljestvici, odnosno posljednje koje vodi u nokaut fazu natjecanja, a do kraja ligaškog dijela još će za dva tjedna ugostiti Celje te za tri tjedna u goste Šahtaru.