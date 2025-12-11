Imamo sada priliku boriti se i za ulazak među najboljih osam, rekao je Victor Sanchez nakon pobjede protiv Celja. Riječani u posljednjem kolu gostuju kod Šahtara
Trener Rijeke: 'Mislim da smo osigurali eliminacijsku fazu'
Rijeka je nadomak europskog proljeća nakon 46 godina! Hrvatski prvak je na Rujevici demolirao Celje (3-0) i kolo prije kraja ligaškog dijela Konferencijske lige napravio veliki korak prema eliminacijskoj fazi.
Svjestan je toga i trener Rijeke Victor Sanchez koji je bio oduševljen predstavom svojih igrača.
- Jako smo sretni, znali smo da će biti teška utakmica, kontrolirali smo je i mogli zabiti još koji gol. Mislim da ćemo ovom pobjedom biti među 24 kluba, a imamo i priliku pobjedom u zadnjoj utakmici boriti se za prvih osam. U svakoj utakmici smo fokusirani na protivnika. Imamo težak raspored i još tri utakmice do kraja godine - rekao je trener Rijeke za Arena Sport televiziju.
- U prvom poluvremenu bili smo jako izjednačeni, imali su više prilika u prvom poluvremenu, kvalitetni su, ali dobro smo se branili. Imali su i u drugom dijelu jednu dobru šansu, dobro su stajali na terenu.
Nema predaha za Riječane. Između dvije europske utakmice čeka ih težak dvoboj protiv Istre.
- Želimo biti visoko na ljestvici. Sad nas čeka derbi s Istrom. I to će biti važna utakmica. Sve smo bolji iz tjedna u tjedan. Danas smo znali da moramo pobijediti i ušli smo s pritiskom na teren. Protivnik je bio težak, stvarali su prilike i igrali dobro. Nisu nam stvorili puno šansi. Sretni smo, ali moramo se poboljšati još više... - rekao je trener Rijeke.
