Trener Rijeke: 'Mislim da smo osigurali eliminacijsku fazu'

Rijeka je nadomak europskog proljeća nakon 46 godina! Hrvatski prvak je na Rujevici demolirao Celje (3-0) i kolo prije kraja ligaškog dijela Konferencijske lige napravio veliki korak prema eliminacijskoj fazi.

Pokretanje videa... 02:00 Rijeka-Vukovar 3:1 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Svjestan je toga i trener Rijeke Victor Sanchez koji je bio oduševljen predstavom svojih igrača.

- Jako smo sretni, znali smo da će biti teška utakmica, kontrolirali smo je i mogli zabiti još koji gol. Mislim da ćemo ovom pobjedom biti među 24 kluba, a imamo i priliku pobjedom u zadnjoj utakmici boriti se za prvih osam. U svakoj utakmici smo fokusirani na protivnika. Imamo težak raspored i još tri utakmice do kraja godine - rekao je trener Rijeke za Arena Sport televiziju.

- U prvom poluvremenu bili smo jako izjednačeni, imali su više prilika u prvom poluvremenu, kvalitetni su, ali dobro smo se branili. Imali su i u drugom dijelu jednu dobru šansu, dobro su stajali na terenu.

Rijeka i Celje susreli se u 5. kolu Konferencijske lige | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Nema predaha za Riječane. Između dvije europske utakmice čeka ih težak dvoboj protiv Istre.

- Želimo biti visoko na ljestvici. Sad nas čeka derbi s Istrom. I to će biti važna utakmica. Sve smo bolji iz tjedna u tjedan. Danas smo znali da moramo pobijediti i ušli smo s pritiskom na teren. Protivnik je bio težak, stvarali su prilike i igrali dobro. Nisu nam stvorili puno šansi. Sretni smo, ali moramo se poboljšati još više... - rekao je trener Rijeke.