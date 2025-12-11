Obavijesti

Sport

Komentari 1
IDILA NA RUJEVICI

Trener Rijeke: 'Mislim da smo osigurali eliminacijsku fazu'

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 1 min
Trener Rijeke: 'Mislim da smo osigurali eliminacijsku fazu'
Lokomotiva i Rijeka sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Imamo sada priliku boriti se i za ulazak među najboljih osam, rekao je Victor Sanchez nakon pobjede protiv Celja. Riječani u posljednjem kolu gostuju kod Šahtara

Rijeka je nadomak europskog proljeća nakon 46 godina! Hrvatski prvak je na Rujevici demolirao Celje (3-0) i kolo prije kraja ligaškog dijela Konferencijske lige napravio veliki korak prema eliminacijskoj fazi.

Pokretanje videa...

Rijeka-Vukovar 3:1 02:00
Rijeka-Vukovar 3:1 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Svjestan je toga i trener Rijeke Victor Sanchez koji je bio oduševljen predstavom svojih igrača.

- Jako smo sretni, znali smo da će biti teška utakmica, kontrolirali smo je i mogli zabiti još koji gol. Mislim da ćemo ovom pobjedom biti među 24 kluba, a imamo i priliku pobjedom u zadnjoj utakmici boriti se za prvih osam. U svakoj utakmici smo fokusirani na protivnika. Imamo težak raspored i još tri utakmice do kraja godine - rekao je trener Rijeke za Arena Sport televiziju. 

- U prvom poluvremenu bili smo jako izjednačeni, imali su više prilika u prvom poluvremenu, kvalitetni su, ali dobro smo se branili. Imali su i u drugom dijelu jednu dobru šansu, dobro su stajali na terenu.

Rijeka i Celje susreli se u 5. kolu Konferencijske lige
Rijeka i Celje susreli se u 5. kolu Konferencijske lige | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Nema predaha za Riječane. Između dvije europske utakmice čeka ih težak dvoboj protiv Istre.

- Želimo biti visoko na ljestvici. Sad nas čeka derbi s Istrom. I to će biti važna utakmica. Sve smo bolji iz tjedna u tjedan. Danas smo znali da moramo pobijediti i ušli smo s pritiskom na teren. Protivnik je bio težak, stvarali su prilike i igrali dobro. Nisu nam stvorili puno šansi. Sretni smo, ali moramo se poboljšati još više... - rekao je trener Rijeke.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
VIDEO Dinamo - Betis 1-3: Novi europski šamar 'modrima'...
TREĆI PORAZ U NIZU

VIDEO Dinamo - Betis 1-3: Novi europski šamar 'modrima'...

Nakon poraza od Celte (3-0) i Lillea (4-0), Dinamo je u 6. kolu Europske lige doživio novi debakl. Betis je slavio 3-1 na Maksimiru, a sve je bilo gotovo u sedam minuta u prvom dijelu. Jedini go 'modrih' zabio je Galešić
Bodibilderica ima lice anđela, ali tijelo bi vas moglo prestrašiti
ZOVU JE HULK

Bodibilderica ima lice anđela, ali tijelo bi vas moglo prestrašiti

Izrazito je popularna na društvenim mrežama. Samo na Instagramu prati je gotovo dva milijuna ljudi. Ima tu i osuda i negativnih komentara. Rusku bodibildericu Vladislavu zbog fizičke građe zovu Hulk

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025