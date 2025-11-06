Trener Rijeke našao je krivca za blamažu: 'To nije bio nogomet'. Scoria: Smiješno opravadanje

Rijeka se s Gibraltara vraća samo s jednim bodom protiv Lincolna u sklopu trećeg kola Konferencijske lige. Momčad Victora Sancheza odigrala je slabu utakmicu, nije bila prava i teško je dolazila do prilika. Nisu pokazali kvalitetu koju imaju i zato se vraćaju bez punog plijena. Utakmicu je komentirao Victor Sanchez, a posebno je kritizirao podlogu, ispred kamera Arenasporta.

Slaven Belupo i Rijeka sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Nije bilo dobro. Znali smo da će biti teško, pogotovo na ovoj podlozi. Ako im je već dopušteno da igraju na ovakvom travnjaku trebali su ga zaliti prije utakmice. Zato im se igrač i ozlijedio jer je teren bio suh. To nije nogomet, to je druga utakmica. Oni su na to navikli i htjeli su iskoristiti to u svoju korist, ali to nije nogomet. Ružna utakmica i sretni smo što se nismo ozlijedili. Pokušali smo zabiti do kraja, ali nismo i uzeli smo bod - rekao je pa dodao:

- Borit ćemo se u preostalim utakmicama. Želimo igrati nogomet, a ne ovo što se igralo danas. Ovo nije profesionalno. Nije dobro za igrače i nije lijepo za gledati ni navijačima. Ne razumijem zašto nisu navlažili teren jer ovo je bilo jako teško za igru. Lopta je skakala i nije bilo dobro.

Taj komentar nije najbolje sjeo bivšem treneru Rijeke i aktualnom stručnom komentatoru ArenaSporta Elvisu Scoriji.

- Smiješno je tražiti opravdanja u tome. Pa nije Rijeka Barcelona da bi joj to toliko smetalo - rekao je Scorija.

Tako je trener Rijeke dobrano iskritizirao teren i domaćina, a nije se osvrnuo na svoju momčad. Rijeku nakon ovog kiksa čeka Varaždin u HNL-u gdje se također moraju pokrenuti.