Obavijesti

Sport

Komentari 1
NAKON NOVOG PORAZA

Trener Rijeke: Nije bio naš dan

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
Trener Rijeke: Nije bio naš dan
Osijek: SuperSport HNL, 25. kolo, HNK Vukovar 1991 - HNK Rijeka | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Stvarali smo prilike, ali nismo uspjeli izjednačiti, a na kraju su oni iz tranzicije zabili drugi gol. Pucali su nam jednom, a zabili dva gola. To je nogomet, poručio je trener Rijeke Sanchez

U 29. kolu Hrvatske nogometne lige nastavila se klimava forma aktualnog prvaka Rijeke. Momčad s Kvarnera izgubila je 2-0 pred 4919 gledatelja na njezinoj Rujevici od Osijeka, koji je ostvario tek šestu pobjedu u sezoni. Zanimljivo, ''bijelo-plavima'' to je bilo drugo slavlje protiv Riječana u sezoni.

Akere je doveo goste u vodstvo već u četvrtoj minuti, a Omerović je potvrdio pobjedu golom u 94. minuti. Trener Rijeke, Victor Sanchez, razočarano je rekao nakon utakmice kako su Osječani zabili dva gola iz jednog udarca.

- Krenuli smo dobro, stvarali smo dobre akcije, ali počelo nam se događati puno problema. Autogol i ozljeda Barišića, koja mi je sad najveći problem. Nemam još informacija, ali izgleda loše. Fruk ima problema s leđima - rekao je za MaxSport trener Rijeke, koji je u prvom poluvremenu napravio dvije prisilne zamjene. 

Dodao je...

- Stvarali smo prilike, ali nismo uspjeli izjednačiti, a na kraju su oni iz tranzicije zabili drugi gol. Pucali su nam jednom, a zabili dva gola. To je nogomet. Nije bio naš dan.

Rijeku iduću subotu (16 sati) čeka okršaj s Dinamom.

- Moramo analizirati ovu utakmicu, učiti na greškama i bolje se pripremiti za iduću utakmicu. Imamo i nekih kartoniranih igrača (Barco i Devetak, op.a.), tako da ćemo morati mijenjati - najavio je Sanchez.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026