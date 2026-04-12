VIDEO Nevjerojatan kiks Rijeke! Zaigrala se i primila bizarni gol

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: MAXSport

Bila je to sasvim bezazlena situacija. Riječani su 'vrtili' loptu po zadnjoj liniji, a Majstorović ju je vratio golmanu Zlomisliću. Osječani su bili agresivni u presingu, a Riječani se nisu snašli

Admiral

Prvih pet minuta utakmice između Rijeke i Osijeka, koji su odmjerili snage u 29. kolu Hrvatske nogometne lige, bile su izuzetno uzbudljive. Najprije su Riječani bili blizu vodstva nakon što je Legbo lijepo poslužio Dantasa, čiji je udarac Malenicao obranio, a već u četvrtoj minuti "bijelo-plavi" su poveli preko Samuela Akerea.

Bila je to sasvim bezazlena situacija. Riječani su "vrtili" loptu po zadnjoj liniji, a Majstorović ju je vratio golmanu Zlomisliću. Osječani su bili agresivni u presingu, tako da je kapetan Rijeke proslijedio loptu Barcu, koji se nije najbolje snašao pod pritiskom.

Htio je vratiti loptu golmanu, a napadač Osijeka je ubacio nogu i time promijenio putanju lopte koja je završila u mreži aktualnog prvaka HNL-a. Gol pogledajte OVDJE. Zlomislić je bio vidno frustriran na kiks u obrani koji je Riječane stavio u otežanu situaciju na samom početku utakmice.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

