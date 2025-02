Trener Rijeke: Sučić, Kačavenda i Belcar... Meni nije važno tko će zaigrati za Dinamo u derbiju!

Utakmica protiv Dinama puno će značiti za psihu, ali još je rano pričati o utrci za titulu, poručuje crnogorski stručnjak Radomir Đalović (42), koji je u četvrtak najavio derbi 23. kola HNL-a između Rijeke i Dinama na Rujevici (17.45 sati).

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:37 Sudac ne da zamjenu Rijeci | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Riječani su vodeća momčad HNL-a s 42 boda, jednim više od drugoplasiranog Hajduka i četiri više od Dinama. Pobjeda bi im pružila veliki vjetar u leđa u borbi za titulu prvaka, a Riječani su prošlog vikenda rutinski slavili u derbiju s Osijekom (2-0).

- Bilo nam je puno ljepše raditi, trenirati nakon onakve utakmice i pobjede u Osijeku. Vidjet ćemo još tko će nam sve biti na raspolaganju za ovaj doboj. Utakmica s Dinamom imat će psihološkog značenja, mislim da smo u Osijeku pokazali da se dižemo nakon dva poraza i da smo na dobrom putu da se vratimo na one igre od ranije. Volio bih da bude što više naših navijača, da bude pun stadion jer onda su nam i veće šanse za bolji rezultat, a u konačnici, mislim da su to moji igrači i zaslužili - poručio je Đalović na početku konferencije za javnost.

Rijeka i Istra susreli se u 21. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Đalović odgovorno ističe kako ova utakmica neće presuditi utrku za prvaka.

- Ovim se derbijem ništa neće riješiti. Sve momčadi još čeka dosta derbija, Rijeku čeka i odlazak u Maksimir, no puno bi nam ta pobjeda značila - dodao je Đalović koji smatra da je novi trener donio i neke nove stvari u momčad Dinama.

Trener Rijeke redovito gleda Dinamo, a analizirao je rad novog trenera 'modrih' Fabija Cannavara.

- Dinamo dobro igra, navikao je pobjeđivati i osvajati trofeje. Imaju određenih problema u sastavu. Sučić? Izuzetno kvalitetan igrač, nije ga Inter uzalud kupio, ali meni ne igra ulogu hoće li to biti Sučić, Belcar ili Kačavenda, ja gledam samo svoju momčad. A moramo biti na nivou, s energijom, agresivnošću ispred naših navijača. Vratili smo se pobjedom u Osijeku, moramo biti takvi kao što smo bili u Osijeku, ali i bolji - ističe.

Osijek i Rijeka sastali se u 22. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Ne brine ga tko je favorit u utakmici.

- Gledajte, mi smo i protiv Istre bili favoriti, i u Varaždinu smo to bili. Dinamo je bio favorit u Osijeku... Vidjeli ste i sami, liga je izjednačena i nema tu velikih razlika. Sigurno nam puno znači što igramo na našem terenu, uz naše navijače. Očekujem jednu pravu utakmicu i ne sumnjam u moje momke - rekao je Đalović

Đalović je potvrdio kako će Mile Škorić (33) biti "izvan stroja" više od mjesec dana nakon što je podvrgnut operaciji meniskusa zbog ozljede koju je pretrpio protiv Istre 1961, ali veseli ga povratak suspendiranog Tonija Fruka.

- S Frukom ćemo sigurno dobiti ono što smo i imali, dimenziju više. To je naša snaga, posebno u situaciji kada nam je iduća utakmica već u srijedu, pa opet u subotu. Treba nam svaki igrač, sretan sam da su se neki vratili i da je Fruk izdržao tu suspenziju, no vidjet ćemo tko će biti spreman i zdrav za derbi. Poslije Dinama neće biti ista energija kod svih igrača. To je nemoguće, igramo u Splitu u srijedu u 17 sati, a onda opet u subotu u Velikoj Gorici u 15 sati, to su svega dva dana... Bit će veoma teško za mene kao trenera, ali i za igrače da se oporave.- zaključuje trener Rijeke.