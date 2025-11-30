Trener Rijeke: Svakako je plus što smo odigrali bez ozljeda...

Obavijesti

Lokomotiva i Rijeka sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Mislim da smo loše otvorili utakmicu prvih desetak minuta, kasnije smo uspostavili svoju igru i dominirali posjedom. Drugo poluvrijeme smo izgledali jako dobro, promijenili smo sustav i neke igrače, izjavio je Jelavić

U susretu 15. kola Hrvatske nogometne lige Lokomotiva Rijeka su na stadionu Maksimir remizirale 1-1. Hrvatski prvak poveo je u manje od tri minute zahvaljujući golu Ante Mateja Jurića, ali je Aleks Stojaković u 76. minuti izjednačio. Najbolji igrač gostiju, Toni Fruk, igrao je tek 20 minuta.

Riječani su imali dva dana odmora nakon utakmice Konferencijske lige protiv ciparskog AEK-a, pa je, sukladno tim okolnostima, trener Victor Sanchez zadovoljan bodom. 

- Zadovoljan sam borbom i pristupom mojih igrača. Znali smo da nam neće biti lako jer je Lokomotiva borbena ekipa, a mi smo imali samo dva dana odmora od prošle utakmice. Imali smo danas barem tri prilike da povećamo vodstvo na 2-0, nismo uspjeli i na kraju smo primili gol. Završili smo utakmicu bez ijedne ozljede, što je svakako plus za danas - rekao je za MaxSport nakon utakmice pa dodao...

Lokomotiva i Rijeka sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Sretan sam zbog Jurića. Znam koliko je teško nogometašima koji ne igraju stalno, a očekuje se od njih da nešto naprave kada uđu u igru. Moramo biti pametni i davati minute svima, čeka nas puno utakmica, sve to nam je u glavi.

Jelavić smatra da su lokosi bili blizu pobjedi

Trener Lokomotive, Nikica Jelavić, smatra kako su lokosi mogli osvojiti i puni plijen.

- Mislim da smo loše otvorili utakmicu prvih desetak minuta, kasnije smo uspostavili svoju igru i dominirali posjedom. Drugo poluvrijeme smo izgledali jako dobro, promijenili smo sustav i neke igrače, mislim da smo bili malo bliže pobjedi, ali zadovoljni smo bodom.

Lokomotiva i Rijeka sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Zagrebački klub ne zna za pobjedu u posljednjih šest prvenstvenih ogleda, ali Jelavić nije nezadovoljan.

- Ne bih rekao da su poluvremena bila različita, mislim da smo većinu utakmice izgledali dobro, osim prvih 10 minuta. Tada smo im dozvolili da zabiju gol iz jedne naše greške, ali s ostalim sam zadovoljan. Sada slijedi Varaždin, jedna totalno drukčija utakmica, odmorit ćemo se i pripremiti što bolje možemo - zaključio je trener Lokomotive.

