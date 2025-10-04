Trener Rijeke: Tražimo više i od napadača. Sve ovisi o pojedincu

Nogometaši Rijeke u nedjelju (15.45) gostuju kod Gorice u 9. kolu HNL-a, a trener Victor Sanchez osvrnuo se na bolni europski poraz od Noaha u Armeniji. Španjolac je istaknuo da se momčad ponovno suočava s istim problemima kao i u prethodnim utakmicama, primljeni golovi koji proizlaze iz individualnih pogrešaka.

- Dueli su ključni, a mi trenutačno trpimo zbog svake izgubljene situacije. Reakcija nakon prvog gola bila je dobra, držali smo se plana, imali posjed i pritisak, ali nedostaje nam kvalitete u završnici - rekao je Sanchez.

Trener je naglasio važnost preciznosti u zadnjem pasu i centaršutu, posebno kod krilnih igrača i ofenzivnih veznjaka.

- Ako krilo ne dostavi loptu kako treba, napadačima je teško zabiti. I od napadača tražimo više, da se otvaraju, stvaraju situacije. Sve je to povezano, ali na kraju sve ovisi o individualnoj izvedbi - dodao je.

Sanchez je pohvalio igru Rijeke u prvih 30 minuta protiv Noaha, dok je na terenu bilo 11 igrača.

- Dominirali smo, kontrolirali igru, ali nakon crvenog kartona sve se promijenilo. Ipak, s igračem manje pokazali smo karakter, dobro se branili i zadržali rezultat - istaknuo je.

O nadolazećem susretu protiv Gorice, Sanchez je rekao:

- Gorica je u formi, puni su samopouzdanja. Bit će teško, a mi ćemo tek nakon posljednjeg treninga odlučiti o promjenama u sastavu, ovisno o stanju igrača.

Trener je najavio da će tijekom stanke provesti fizičke testove kako bi se dobila jasna slika o stanju igrača i pripremili individualni programi za napredak.