UOČI GOSTOVANJA KOD GORICE

Trener Rijeke: Tražimo više i od napadača. Sve ovisi o pojedincu

Piše Josip Tolić,
Trener Rijeke: Tražimo više i od napadača. Sve ovisi o pojedincu
Erevan: Noah i Rijeka susreli se u 1. kolu Konferencijske lige | Foto: Hrach Khachatryan/PIXSELL

Rijeka suočena s problemima uoči susreta s Goricom! Sanchez traži preciznost i bolju izvedbu napadača, posebno nakon bolnog poraza od Noaha. Hoće li se igrači oporaviti na vrijeme

Nogometaši Rijeke u nedjelju (15.45) gostuju kod Gorice u 9. kolu HNL-a, a trener Victor Sanchez osvrnuo se na bolni europski poraz od Noaha u Armeniji. Španjolac je istaknuo da se momčad ponovno suočava s istim problemima kao i u prethodnim utakmicama, primljeni golovi koji proizlaze iz individualnih pogrešaka.

- Dueli su ključni, a mi trenutačno trpimo zbog svake izgubljene situacije. Reakcija nakon prvog gola bila je dobra, držali smo se plana, imali posjed i pritisak, ali nedostaje nam kvalitete u završnici - rekao je Sanchez.

Trener je naglasio važnost preciznosti u zadnjem pasu i centaršutu, posebno kod krilnih igrača i ofenzivnih veznjaka.

- Ako krilo ne dostavi loptu kako treba, napadačima je teško zabiti. I od napadača tražimo više, da se otvaraju, stvaraju situacije. Sve je to povezano, ali na kraju sve ovisi o individualnoj izvedbi - dodao je.

Sanchez je pohvalio igru Rijeke u prvih 30 minuta protiv Noaha, dok je na terenu bilo 11 igrača.

Erevan: Noah i Rijeka susreli se u 1. kolu Konferencijske lige
Erevan: Noah i Rijeka susreli se u 1. kolu Konferencijske lige | Foto: Hrach Khachatryan/PIXSELL

- Dominirali smo, kontrolirali igru, ali nakon crvenog kartona sve se promijenilo. Ipak, s igračem manje pokazali smo karakter, dobro se branili i zadržali rezultat - istaknuo je.

O nadolazećem susretu protiv Gorice, Sanchez je rekao:

- Gorica je u formi, puni su samopouzdanja. Bit će teško, a mi ćemo tek nakon posljednjeg treninga odlučiti o promjenama u sastavu, ovisno o stanju igrača.

Trener je najavio da će tijekom stanke provesti fizičke testove kako bi se dobila jasna slika o stanju igrača i pripremili individualni programi za napredak.

