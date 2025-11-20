Trener Rijeke: Znao sam da je utakmica s Hajdukom posebna od mojeg prvog dana u klubu

Aktualni prvak HNL-a Rijeka ove sezone ne igra dobro; nalazi se na osmoj poziciji nakon 13 odigranih kola s 14 osvojenih bodova. Za ovotjednim protivnikom Hajdukom 'kaskaju' 15 bodova. Novi Jadranski derbi, koji je na rasporedu u subotu u 18 sati, najavio je na presici za novinare dobro raspoloženi trener Rijeke Victor Sanchez.

- Važna utakmica. Znao sam to od prvog dana otkako sam kročio u Rijeku. Jer svakom susjedu iz Rijeke, prve riječi bile su: "Dobrodošao, upiši si u glavu kako odigrati tu utakmicu". Tako da mi je to potpuno jasno od prve minute. Razumijem ovakve utakmice i ovakvo rivalstvo. To je najbolji sastojak za nogomet. Sada nas čeka takva utakmica i potpuno sam motiviran, s pozitivnim očekivanjima o ishodu utakmice.

Kakva je situacija s ozljedama i igračima koji su bili s reprezentacijama?

- Igrači koji su se vratili iz reprezentacije potpuno su zdravi. Ima nekoliko sitnih problema, što je normalno jer je nogomet sport s puno kontakta. Od srijede radimo na tim detaljima i nadamo se da ćemo danas i sutra normalno trenirati sa svim igračima.

Rijeka: Konferencija trenera Victora Sancheza i igrača Tonija Fruka na Rujevici

Vjerojatno su vam u klubu objasnili važnost ove utakmice. Kako do pobjede?

- U klubu su mi rekli o značaju ovog derbija, ali kao što sam rekao, objasnili su mi to svi ljudi iz Rijeke od prvog dana. Razumijem ovakve utakmice, ovo rivalstvo i kako se dobivaju takve utakmice je tako da budeš bolji od protivnika; kao u svakoj utakmici, ali ovdje postoji dodatna draž jer je ovo susret strasti koju navijači čekaju cijelu sezonu. Želimo iskoristiti energiju naših navijača koji će nas nositi od prve minute, čak i prije početka samog derbija. Ovakve utakmice počinju se igrati cijeli tjedan, a ne samo na dan susreta. Treba biti pametan na terenu, raditi dobre stvari, biti dosljedan, pronaći ravnotežu između obrane i napada te iskoristiti šanse koje stvoriš. Kao i za svaku pobjedu, moraš biti jak u oba šesnaesterca, to su ključne točke utakmice.

Hajduk je posebno dobar u visokom pritisku?

- Igraju s dobrim visokim pritiskom. Rekao bih ne samo dobar presing, nego da vrlo dobro brane sve zone terena. Dobro su organizirani i agresivni u visokom presingu, ali i u srednjem i niskom bloku. Iz tog razloga dopuštaju vrlo malo prilika i primaju malo golova. Mi ćemo pokušati otvoriti njihov obrambeni blok i stvarati dobre šanse kao u svim utakmicama, a najvažnije je realizirati ih. Pred nama je izazov protiv momčadi koja se brani izvanredno i vrlo je opasna u tranziciji.

Osjećate li pritisak kao trener što se tiče bodova i pozicije momčadi?

- Kad radiš kao trener, to znaš od samog početka. Ako to ne prihvaćaš i ne razumiješ da je ovo posao u promjenjivom okruženju, onda je bolje odabrati drugo zanimanje. Osjećaj mi je isti jer kad imaš dobre rezultate pritisak je da nastaviš napredovati, ne samo pobjeđivati nego i stalno biti bolji. Kada rezultati nisu konzistentni, ulaziš u uspone i padove, ali izazov je isti jer želiš kontinuirano napredovati. A pritisak? Teško je zamisliti išta veće od želje da stalno pobjeđuješ i napreduješ.

Jesu li Kreilach i Škorić jedini igrači na koje ne može računati?

- Imali smo problema i s Bogojevićem ovih dana. Bio je bolestan, nije mogao trenirati, imao je temperaturu. Danas je prvi put došao na trening. Vidjet ćemo kroz ova dva dana, ne znamo hoće li biti spreman.

Rijeka: Konferencija trenera Victora Sancheza i igrača Tonija Fruka na Rujevici

Ova utakmica će biti specifična i po tome što je prva sa snažnim španjolskim utjecajem dva trenera? Jeste li imali kontakte s Gonzalom Garcijom?

- Ne, nismo imali kontakt. Što znam o njegovom stilu igre? Mislim da klubovi poput nas, Hajduka i Dinama, koji žele biti prvaci, moraju u svakoj utakmici naći ravnotežu u svim segmentima igre. Ne možeš igrati 90 minuta čekajući nisko u bloku i igrati samo na kontre. To nije moja trenerska filozofija za velike klubove. Naravno, postoje trenuci kad se moraš braniti nisko i biti opasan u tranziciji te iskoristiti prostor iza protivnika kada se podigne visoko. Ako se obraniš dobro i osvojiš lopte, možeš stvoriti dobre šanse kroz tranziciju. Ne osjećam da bi veliki klub poput Rijeke trebao svih 90 minuta biti u toj poziciji. Mi radimo na tome da možemo odigrati i takve faze, iako želimo dominirati kroz posjed i pokušati nametnuti ono što želimo. Svjesni smo i da protivnik ima svoje kvalitete i može dominirati u nekim trenucima. Tada moraš biti spreman braniti se niže nego što ti odgovara. U nogometu je ključ imati ravnotežu i biti konkurentan u svim zonama, s loptom i bez lopte.

Na presici se nalazio i nogometaš Rijeke te novopečeni hrvatski reprezentativac Toni Fruk.

- Vjerujemo da možemo odraditi odličan posao i da ćemo odigrati utakmicu kojom ćemo vratiti samopouzdanje koje je malo palo i vratiti osmijeh na lice našim navijačima. Znamo da je Hajduk u dobroj formi, ali mislim da smo se dobro ponašali u derbijima ove sezone, zato vjerujemo da ćemo odigrati najbolje dosad.

Rijeka: Konferencija trenera Victora Sancheza i igrača Tonija Fruka na Rujevici

Ofenzivac Rijeke vratio se s reprezentativne akcije na kojoj je s Hrvatskom izborio plasman na Svjetsko prvenstvo.

- To mi daje puno samopouzdanja i dobro je igrati s najboljim igračima na svijetu. Pogotovo sad kad imamo tri ciklusa u tri mjeseca. Uvijek se osjećam dobro kad se nakon utakmica vratim u klub i nadam se da će tako biti i ovaj put.

Kako protiv Hajduka? Postoji li pritisak zbog bodova?

- Mislim da smo ove sezone jako dobro odigrali derbije, posebno protiv Hajduka. Šteta što nismo uzeli tri boda. Oni su u dobroj formi, to moram priznati. Volimo igrati ovakve utakmice. Nema ljepšeg od Rujevice. Dat ćemo sve od sebe, pokušati dominirati u svakom segmentu, na svakom dijelu terena. Mislim da svi vjerujemo u najbolji ishod.