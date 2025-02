Trener Roka Šimića: Ne igra jer nije dobar kao njegovi suigrači

Roko Šimić (21) prolazi kroz težak period u karijeri. Još prije godinu i pol dana pokazivao je kvalitetu u dresu Salzburga, ali stvari su se u međuvremenu znatno promijenile. Nakon neuspješne posudbe u belgijskom Kortrijku, sada se nalazi u Cardiff Cityju, gdje je potpuno pao u drugi plan. Umjesto prilike u prvoj momčadi, igra za pričuvni sastav, a kako stvari stoje, na debi u Championshipu će još pričekati.

Velški klub prošlog je ljeta izdvojio dva milijuna eura kako bi ga doveo iz Salzburga, no zasad nije opravdao očekivanja. Trener Cardiffa, Omer Riza, potvrdio je da Šimić trenutno nije u njegovim planovima za prvi tim.

- Razumijem da navijači na terenu žele vidjeti igrače koji su stigli u klub kao pojačanja, ali mi te igrače gledamo svaki dan, znamo kako treniraju i kakve predstave mogu pružiti. Šimić naporno radi, ali da bi igrao, jednostavno mora biti bolji od onih koji su trenutačno ispred njega. Roko, zasad, to nije. Ako gledamo završnicu, tu nije dobar kao neki drugi igrači koje imamo. On je igrač presinga, ali takve već imamo. Naporno radi, ali je daleko od toga da započne utakmice za nas - rekao je.

Šimić ima ugovor s Cardiffom do 2028. godine, no ako se njegov status uskoro ne promijeni, teško je vjerovati da će u klubu ostati do kraja ugovora.