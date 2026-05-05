Trener s hrvatskim korijenima će voditi španjolskog velikana!

Njemački trener s hrvatskim korijenima Edin Terzić (43) preuzet će španjolski Athletic Bilbao od iduće sezone, objavio je klub na službenoj stranici. Trenutačni trener Ernesto Valverde (62) je legenda kluba koji je na klupi Baska bio u tri navrata; vodio ih je na točno 500 utakmica, a uskoro će ga zamijeniti bivši trener Borussije Dortmund.

- Edin Terzić pristao je postati glavni trener muške prve momčadi Athletic Cluba za sljedeće dvije sezone, potpisavši ugovor do 30. lipnja 2028. 43-godišnjak je bio trener Borussije Dortmund tijekom dva mandata, osvojivši DFB-Pokal 2021. i tijesno propustivši naslov prvaka Bundeslige 2023. godine. Također je vodio BVB do finala Lige prvaka 2024. protiv Real Madrida.

Prije preuzimanja Borussije, Terzić je bio pomoćni trener Slavenu Biliću u Bešiktašu i West Hamu. Njegov otac je iz Donjeg Vakufa u Bosni i Hercegovini, a majka iz Osijeka. Novi trener Bilbaa posjeduje njemačko i hrvatsko državljanstvo.

Bilbao je trenutačno osmi u La Ligi. Šesto mjesto koje vodi u Konferencijsku ligu drži Celta Vigo i bježi baskijskom klubu tri boda. Do kraja sezone ostalo je još četiri kola; Valverdeova momčad će igrati protiv Valencije, Espanyola, Celte i Real Madrida.