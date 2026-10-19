Trener Seville: Zašto VAR nije reagirao? Sve da Real ne dođe s velikim zaostatkom na El Clasico

Nogometaši Real Madrida u 9. kolu španjolske La Lige slavili su nad Sevillom (4-1), ali nakon utakmice najviše pozornosti privukao je potez Arde Gülera koji je ujedno bio jedan od strijelaca u golijadi 'kraljevskog kluba'.

Trenera Seville Luisa Garciju Plazu naljutila je sučeva odluka iz prvog poluvremena kada je na semaforu još uvijek bilo 0-0. Turčin je u 23. minuti laktom udario Pekea Fernándeza, a glavni sudac susreta Mateo Busquets Ferrer, Güleru je pokazao žuti karton. Goste iz Seville razbjesnila je ta odluka, kao i činjenica da situacija nije ponovno pregledana u VAR sobi.

Es imposible que los del VAR no hayan visto esta toma de la agresión de Arda Guler. Es un escándalo. Encima mete gol el que tenía que estar expulsado. https://t.co/oeaChiJlgC — -1899- (@_Futbolero_) October 18, 2026

Situaciju je komentirao Plaza nakon utakmice koji se obrušio na sudačke odluke na Santiagu Bernabeuu.

- Ne razumijem zašto ga VAR nije pozvao. Peke je na poluvremenu rekao da ga je udario. To je vrlo jasan crveni karton. Postoji utakmica 11 na 11 u kojoj je Real zaslužio pobijediti, ali nama su uskratili mogućnost da odigramo neku drugu utakmicu. Od 25. minute trebali smo igrati 11 protiv deset. To je nevjerojatno - rekao je trener Seville, a negodovanje je nastavio i na konferenciji za medije gdje je izjavio:

- Zašto VAR nije reagirao? Možda zato da Real ne bi došao na Clásico s devet bodova zaostatka ako mi pobijedimo. Ne znam.

Foto: Violeta Santos Moura

Nezadovoljstvo nije krio ni klub na službenim stranicama gdje su u izvještaju posebno izdvojili taj duel, naglasivši da je Güler nekoliko minuta nakon incidenta postigao vodeći pogodak za Real.

Trener Reala Jose Mourinho na konferenciji za medije odbacio je sve optužbe trenera gostujuće momčadi.

- Ne komentiram tuđe izjave. Želim pobjeći od riječi Luisa Garcíe, a ne od polemike. Nitko mi nije uspio pokazati ono o čemu svi pričaju; nemam niti jednu jedinu snimku! Tražio sam od svih, pa i od svog stožera, ali nitko nije vidio ništa sporno - izjavio je te nastavio:

- Ako mi netko do subote dostavi jasnu snimku nečega što ja nisam vidio, a za što i sam Güler tvrdi da se nije dogodilo, prvi ću izaći i priznati. Iskreno, ako se ikada dogodi situacija u kojoj nas suci poguraju, nemam problem to reći.

Foto: Violeta Santos Moura

Portal Goal.com navodi da su suci približno dvije minute i 20 sekundi pregledavali sporni duel iz različitih kuteva, ali nijedna snimka nije jasno pokazivala mjesto kontakta i intenzitet udarca da bi VAR intervenirao.

Podsjetimo, ovog vikenda na rasporedu je prvi El Clasico ove sezone (nedjelja, 25. listopada u 21 sat), a prije toga 'kraljeve' čeka sraz protiv Leipziga u Ligi prvaka dok Barcelona gostuje u Parizu kod PSG-a.