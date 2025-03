Trener Šibenika: Ima problema, javnost je malo i čula za njih...

Trener Šibenika, Rajko Vidović, održao je konferenciju za medije uoči utakmice protiv Rijeke, koja će otvoriti nadolazeće kolo SuperSport HNL-a u petak u 18 sati. Njegova momčad trenutno se nalazi na posljednjem mjestu ljestvice s 18 bodova, šest manje od Gorice, dok je Rijeka vodeća s bodom prednosti ispred Hajduka.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:09 Svlačionica NK Šibenik | Video: čitatelj/24sata

Vidović je istaknuo da Šibenik ima probleme, o kojima se malo govorilo u javnosti.

- Imamo svojih problema, javnost je malo i čula za njih. U igri je još 12 utakmica i kad se pogledaju svi porazi, nitko nas nije razmontirao. Pružili smo korektne utakmice, međutim bilo je individualnih pogreška poput onih u pionirima. S obzirom na sve okolnosti razumijem i igrače. Ne možemo iz svoje kože, možemo samo razgovarati i pokušati biti bolji. Sve su to jako dobri i fini igrači i dečki. Moramo se nadati nekoj pozitivi. Ali u nekim utakmicama smo sami sebe pobijedili - rekao je Vidović na početku.

Šibenčani su u nizu od deset utakmicama u kojima ne znaju za pobjedu. Kriza traje još od studenog kada su na Šubićevcu pobijedili Goricu. U međuvremenu, Turopoljci su i prestigli na tablici.

- Sve u životu se događa s razlogom, a mi imamo nekih svojih problema. Ljudi u klubu se trude da se to proba popraviti. Nije nam lako, igrači daju sve od sebe. Vidimo da teško dolazimo do gola, a problem je što ih olako darujemo. Greške moramo svesti na minimum, a jako mi nedostaje Nižić koji se ozlijedio - rekao je i dodao:

- On je držao balans zadnje linije. No, mogu pohvaliti momčad, daju sve od sebe i trude se, a nekad jednostavno ne ide. Ja moram uvjeriti igrače da mogu. I uz to moraju biti jaki u glavi. Treba nam jedan pozitivan rezultat, želimo ga već na Rujevici, ali čeka nas motivirana i rastrčana Rijeka. Momčad koja je pokazala svoju moć u zadnjim derbijima - zaključio je.