Trener Šibenika nakon poraza od Dinama: Moglo je biti i gore

Šibenik je teško stradao na domaćem terenu protiv Dinama. "Modri" su bez većih problema postigli četiri gola domaćinu, koji je odigrao jednu od svojih najslabijih utakmica ove godine. Otkako su se počeli javno iznositi problemi s kojima se suočavaju na Šubićevcu, momčad je dobila posebnu koheziju. Bilo je i nakon toga poraza, ali sve momčadi koje su igrale protiv njih morale su se ozbiljno pomučiti da bi osvojile bodove.

Danas je momčad iz Krešimirova grada izgledala vrlo loše. "Nenogometni" problemi koji ih muče očito su došli na naplatu. Trener Rajko Vidović bio je svjestan loše izvedbe svoje momčadi. Iako se nije pojavio na konferenciji za medije nakon utakmice, dao je kratku izjavu za MAXSport.

- Čestitam Dinamu na pobjedi. Vidjelo se od prve minute koliko su snažni. Bili su puno kvalitetniji i čvršći. Mi smo bili loši, daleko od igrača, kao da nas nije bilo, ali to je snaga Dinama. Kada pogledamo rezultat, moglo je to biti i uvjerljivije. Zbog toga im čestitam. Dali smo sve od sebe, ali to nije bilo dovoljno. Ovo nije bila dobra utakmica za nas, ali moramo se okrenuti novim izazovima, svjesni grešaka koje smo napravili - rekao je Vidović.

Šibenik sljedeću utakmicu igra 22. travnja protiv Lokomotive na Kranjčevićevoj s početkom u 19.15 sati.

Sasvim suprotnog raspoloženja bio je, očekivano, trener Dinama Sandro Perković.

- Jako dobro smo ušli u utakmicu i kontrolirali smo je od početka. Imali smo dobru cirkulaciju lopte, dobro smo mijenjali težište igre i stvarali višak na bočnim pozicijama. Vrlo rano smo poveli 1-0, imali smo još dvije dobre situacije za povećanje vodstva, ali to nismo iskoristili. Pred kraj poluvremena napravili smo nekoliko pogrešaka. Na poluvremenu smo ispravili određene stvari i dobro završili utakmicu - rekao je Perković.

Dinamo pak slijedi putovanje u Goricu s kojom igraju 23. travnja u 15 sati.