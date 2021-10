Da budemo na čisto, Xavi može trenirati Barcelonu. To će se, siguran sam, dogoditi prije ili kasnije. On će definitivno biti odličan trener, rekao je nedavno za Sportske novosti Španjolac Mario Rosas (41), strateg Šibenika.

POGLEDAJTE VIDEO: Rakitićev oproštaj od Barcelone

Osamnaest godina prošlo je otkad Barcelona nije uspjela zabiti na tri uzastopna gostovanja u La Ligi, ali i to je s Ronaldom Koemanom (58) kao trenerom uspjela. Rayo Vallecano pobijedio ju je 1-0 sjajnim golom i kontrom veterana Radamela Falcaa.

Po povratku u Barcelonu izvršni odbor hitno se sastao i odlučio da će nizozemski trener dobiti otkaz, izvijestili su Mundo Deportivo i Sport. Potvrdio je to i klub.

'Ostao je isti onaj Xavi'

Rosas, koji je u Šibeniku razvio dopadljivu igru, uvjeren je da je Xavi pravi čovjek za taj posao. S bivšim španjolskim reprezentativcem igrao je godinama u Barcinoj akademiji, dobri su prijatelji.

- S Xavijem sam igrao osam godina, znamo se cijeli život i jako smo dobri prijatelji. Ono što je kod njega posebno za cijeniti jest da je ostao isti onaj Xavi kada smo prije 25 godina ušli u prvu momčad Barcelone. Bili smo malo sramežljivi kad smo dolazili iz akademije. On je lud za nogometom, u svakom pogledu. Da ga pitate za nekog igrača iz treće španjolske lige, on će ga znati - rekao je Rosas.

I Xavi je uzvraćao komplimentima. Kazao je jednom prilikom da je Rosas kao igrač bio kombinacija Messija i Laudrupa, te da je u dobi s 15, 16 ili 17 godina mislio da će zapanjiti Camp Nou. Ipak, Rosas je samo jednom u službenoj utakmici nastupio za "blaugranu", a većinu karijere proveo je u Segundi.

Xavi želi doći u Barcelonu

Talijanski ekspert za nogometna pitanja Fabrizio Romano javlja da je Xavi želja Barcelonine uprave za novog trenera, a navodno ništa protiv nema ni Xavi. Romano javlja da je Xavi u kontaktu s Barcelonom tjednima, a prepreka je ugovor koji ima s katarskim Al-Saddom. Vodi ih od 2019.

O Xaviju visoko mišljenje ima i bivši španjolski reprezentativac Santi Cazorla, danas nogometaš Al-Sadda.

- Želi loptu i tako su nam koncipirani treninzi. Puno posjeda, pozicijske igre. Čista Barcelonina škola, branimo se s loptom u nogama - ispričao je Cazorla za Marcu pa dodao:

- Tako on doživljava nogomet i prakticira ga. Nije to ništa revolucionarno, ali jest kad tu loptu u nogama ima on. Kad smo bili suigrači u španjolskoj reprezentaciji, uvijek je imao tu nogometnu filozofiju, bilo je to jasno.