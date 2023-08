Trener Slavena: Hajduk s ovom publikom zaslužuje igrati LP!

Pomoćni trener Hajduka Adnan Čustović bio je zadovoljan nakon pobjede protiv Slaven Belupa.

- Slaven je dobro započeo utakmicu, igrali su visoki presing, poslije 25 minuta su počeli malo padati. Mogli smo na poluvremenu imati i gol viška. Prvih 15-20 minuta drugog poluvremena je izgledalo fantastično. Tako bi Hajduk trebao izgledati kući. Bilo je prelijepo za gledatelje i za nas na klupi.

Je li Sigur jači i bolji u sredini nego na desnom boku?

- On ima kvalitete, na beku je igrao fantastično, na kraju prošle sezone nismo primili gol osam utakmica kad je on igrao na beku. Igra dobro i u veznom redu, on nam uvijek nešto donosi.

Koliko će vam ovo donijeti samopouzdanja uoči uzvrata u Solunu?

- Mi smo govorili da je ova utakmica važna, da današnjom pobjedom dobivamo dodatnu energiju. Da je bilo drugačiji rezultat bilo bi i nama teže u Solunu. Sad će umor puno brže otići, očekujemo i vjerujemo da ćemo nešto napraviti i dolje.

Kakav je bio osjećaj biti u glavnoj ulozi?

- Sigurno da je ovo za mene velika čast, ali ja sam pomoćni trener, obavljam funkciju, pomažem momčadi. Mi u svakoj fazi znamo kako igrati, tako da nije bilo teškoća, drugo poluvrijeme je bilo vrlo dobro.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Dosta igrača ste mijenjali, pa i dosta ste mjesta u momčadi zamijenili. Koliko je važno to što imate tako širok kadar i dosta igrača koji mogu igrati na raznim pozicijama?

- Imamo široki kadar, neki igrači mogu igrati na više pozicija, lijep je i povratak Eleza nakon duge pauze, Dajaku će sigurno imati dodatni poticaj nakon gola koji je postigao nakon dvije godine.

Koliko je utjecaja imalo to što su umjesto Krovinovića i Kalika u drugom dijelu na "šesticama" imali Odjidju i Sigura?

- Mi smo igrali u četvrtak tešku utakmicu, ne znam je li bilo i umora. U svakom slučaju čestitao bih i onima koji su igrali u prvom, i onima u dugom poluvremenu. Radimo dobro na treninzima, moramo nastaviti s energijom i sinergijom s našim navijačima. I na tome im zahvaljujemo. Što se tiče Filipa, odigrao je u četvrtak tešku utakmicu, odigrao je nekoliko fantastičnih utakmica i ne bih to komentirao.

- Čestitam Hajduku. Vrlo brzo su se oporavili od utakmice s PAOK-om, imaju širinu kadra a za napraviti dobar rezultat na Poljudu treba imati i malo sreće. Hajduk ima tehnički fantastične igrač, u prvom dijelu smo bili jako dobri, Odjidju znam još od 2008. iz HSV-a, i on je bio taj koji je promijenio ritam utakmice. Livaja je fantastičan igrač, veliki kompliment za atmosferu, Hajduku želim sreću protiv PAOK-a - kazao je trener Slavena Ricardo Moniz.

Prije nekoliko godina bili ste u kombinacijama za klupu Hajduka?

- Nisam došao zbog osobnih razloga. Hajduku s ovom publikom zaslužuje Ligu prvaka, sjećam se kako su igrali s Ajaxom 1995. godine.