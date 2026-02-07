Obavijesti

MARIO GREGURINA

Trener Slavena: Moj odlazak? Zeznuta je situacija u klubu, ali neću se predati. Idemo dalje

Piše Tomislav Gabelić, Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
4
Split:Hajduk i Slaven Belupo sastali se 21. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

HAJDUK - SLAVEN BELUPO 2-0 Vidite i sami svi kakva je situacija, mislim da ćemo sjesti u ponedjeljak ili utorak s upravom i donijeti odluke koje su najbolje za klub, rekao je Mario Gregurina

Hajduk je pobijedio Slaven Belupo 2-0 na Poljudu u 21. kolu HNL-a, a dojmove je nakon utakmice podijelio trener "farmaceuta" Mario Gregurina

- Čestitke Hajduku na pobjedi. Mislim da je utakmica bila ravnopravna ali da bi uzeli bodove na Poljudu morate izdržati prvih 15 minuta. Dosta sam razočaran cjelokupnom situacijom u klubu. Moramo krenuti dalje i pripremiti se za Lokomotivu. Vidite i sami svi kakva je situacija, mislim da ćemo sjesti u ponedjeljak ili utorak s upravom i donijeti odluke koje su najbolje za klub. 

Razmišljate li o odlasku iz kluba?

- Malo je zeznuta situacija. Sedam mjeseci se borite, stvarate nešto, ali neću se predati. 

Možete li izboriti Europu?

Bit će ekstremno teško, ali ćemo ustrajati. U 20. potezu ostali smo bez kraljice, topa i skakača... Moramo obaviti konstruktivan sastanak i vidjeti kakve su ambicije kluba dalje - zaključio je Gregurina.

