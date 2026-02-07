HAJDUK - SLAVEN BELUPO 2-0 Vidite i sami svi kakva je situacija, mislim da ćemo sjesti u ponedjeljak ili utorak s upravom i donijeti odluke koje su najbolje za klub, rekao je Mario Gregurina
Trener Slavena: Moj odlazak? Zeznuta je situacija u klubu, ali neću se predati. Idemo dalje
Hajduk je pobijedio Slaven Belupo 2-0 na Poljudu u 21. kolu HNL-a, a dojmove je nakon utakmice podijelio trener "farmaceuta" Mario Gregurina.
- Čestitke Hajduku na pobjedi. Mislim da je utakmica bila ravnopravna ali da bi uzeli bodove na Poljudu morate izdržati prvih 15 minuta. Dosta sam razočaran cjelokupnom situacijom u klubu. Moramo krenuti dalje i pripremiti se za Lokomotivu. Vidite i sami svi kakva je situacija, mislim da ćemo sjesti u ponedjeljak ili utorak s upravom i donijeti odluke koje su najbolje za klub.
Razmišljate li o odlasku iz kluba?
- Malo je zeznuta situacija. Sedam mjeseci se borite, stvarate nešto, ali neću se predati.
Možete li izboriti Europu?
Bit će ekstremno teško, ali ćemo ustrajati. U 20. potezu ostali smo bez kraljice, topa i skakača... Moramo obaviti konstruktivan sastanak i vidjeti kakve su ambicije kluba dalje - zaključio je Gregurina.
