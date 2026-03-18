Trener Strasbourga: Igrat ćemo kao da je egal, bez kalkulacija

Rijeka će u četvrtak pokušati izvesti pravo malo čudo i preokrenuti rezultat protiv Strasbourga u uzvratnoj utakmici osmine finala u Konferencijskoj ligi. Hrvatski prvak izgubio je na Rujevici 2-1, ali je pokazao veliku borbu te da ga se ne smije olako shvatit. U Francuskoj će posao biti znatno teži, no trener Strasbourga, Gary O’Neil, rekao je na press konferenciji kako opuštanja nema. Utakmica počinje u 21 sat.

- Kalkulacije i čuvanje rezultata? Ne, ne razmišljam na taj način. Navikli smo igrati ovdje kao da je 0:0. Vraćamo se s teškog gostovanja, sa stadiona na kojem Rijeka postiže vrlo dobre rezultate, i uspjeli smo se vratiti s prednošću, što je bilo iznimno važno. Igrači su za to naporno radili - rekao je O'Neil pa se osvrnuo na prednost koju ima njegova momčad:

- Imamo prednost, ali nećemo se oslanjati na nju. Želimo pobijediti u ovoj utakmici. Plan igre ostaje isti: ista agresivnost, ista koncentracija s loptom. Apsolutno ništa se ne mijenja. Moramo pripaziti da ne bude novih problema s ozljedama, jer nas već u nedjelju čeka nova utakmica. Ipak, sav naš fokus je na četvrtku, a tek ćemo se onda brzo okrenuti prvenstvu.

Rijeka nema što izgubiti. Pokazala je zube momčadi koja je deset puta skuplja od nje i koja je bila najbolja u ligaškoj fazi. Na Rujevici je moglo biti svega, Rijeka je bila blizu izjednačenja tako da je jasan oprez na koji poziva trener Strasbourga. Zadatak je težak, ali Rijeka itekako može stvoriti probleme protivniku, a možda i režirati čudo.