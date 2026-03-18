Trener Strasbourga: Igrat ćemo kao da je egal, bez kalkulacija

Piše Jakov Drobnjak,
Rijeka će u četvrtak pokušati izvesti pravo malo čudo i preokrenuti rezultat protiv Strasbourga u uzvratnoj utakmici osmine finala u Konferencijskoj ligi. Hrvatski prvak izgubio je na Rujevici 2-1, ali je pokazao veliku borbu te da ga se ne smije olako shvatit. U Francuskoj će posao biti znatno teži, no trener Strasbourga, Gary O’Neil, rekao je na press konferenciji kako opuštanja nema. Utakmica počinje u 21 sat.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

- Kalkulacije i čuvanje rezultata? Ne, ne razmišljam na taj način. Navikli smo igrati ovdje kao da je 0:0. Vraćamo se s teškog gostovanja, sa stadiona na kojem Rijeka postiže vrlo dobre rezultate, i uspjeli smo se vratiti s prednošću, što je bilo iznimno važno. Igrači su za to naporno radili - rekao je O'Neil pa se osvrnuo na prednost koju ima njegova momčad:

- Imamo prednost, ali nećemo se oslanjati na nju. Želimo pobijediti u ovoj utakmici. Plan igre ostaje isti: ista agresivnost, ista koncentracija s loptom. Apsolutno ništa se ne mijenja. Moramo pripaziti da ne bude novih problema s ozljedama, jer nas već u nedjelju čeka nova utakmica. Ipak, sav naš fokus je na četvrtku, a tek ćemo se onda brzo okrenuti prvenstvu.

Rijeka nema što izgubiti. Pokazala je zube momčadi koja je deset puta skuplja od nje i koja je bila najbolja u ligaškoj fazi. Na Rujevici je moglo biti svega, Rijeka je bila blizu izjednačenja tako da je jasan oprez na koji poziva trener Strasbourga. Zadatak je težak, ali Rijeka itekako može stvoriti probleme protivniku, a možda i režirati čudo.

Raspored i poredak Svjetskog kupa u skijanju: Kad nastupaju Zrinka Ljutić, Filip Zubčić i drugi
SVE BITNE INFORMACIJE

Raspored i poredak Svjetskog kupa u skijanju: Kad nastupaju Zrinka Ljutić, Filip Zubčić i drugi

RASPORED I POREDAK SVJETSKOG KUPA Sezona je počela 25. listopada u Söldenu, a završava 25. ožujka u Åreu. Evo kada i gdje nastupaju hrvatski skijaši te kada su Zimske olimpijske igre u Italiji
'Drago mi je što će Livaković srušiti moj rekord. A to što sam proživio s Dalićem je fantastika'
LEGENDARNI HNL GOLMAN

'Drago mi je što će Livaković srušiti moj rekord. A to što sam proživio s Dalićem je fantastika'

Ivica Solomun i Livi sad su izjednačeni po broju nastupa u HNL-u. Legendarni golman Varteksa ispričao nam je anegdote s Dalićem i Rierom, a piše i nogometni blog
CIRKUS Maroko je novi prvak Afrike, Senegalu oduzeli titulu!
ZA ZELENIM STOLOM

CIRKUS Maroko je novi prvak Afrike, Senegalu oduzeli titulu!

Kakva drama! Senegal ostao bez titule zbog skandala na finalu Afričkog kupa. Maroko administrativno proglašen pobjednikom, ali uz kazne. Kaos na terenu i izvan njega

