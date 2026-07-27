Trener Thuna: Dinamo je favorit na papiru, ali oni ne pobjeđuju uvijek. Imamo samopouzdanja

Nogometaši Thuna u utorak od 20 sati na Maksimiru protiv Dinama traže prolazak u treće pretkolo Lige prvaka. Prva utakmica u Švicarskoj završila je 1-1, a trener švicarskog prvaka Gian-Luca Privitelli u Zagreb je stigao uvjeren da njegova momčad može iznenaditi favorita. Thun je uoči uzvrata dodatno podignuo samopouzdanje prvenstvenom pobjedom protiv Luzerna 3-1. Privitelli je pritom promijenio devetoricu igrača iz početne postave i odmorio glavne adute za utakmicu s Dinamom, čime je pokazao koliko njegovu klubu znači nastavak natjecanja u Ligi prvaka.

Takav potez izazvao je iznenađenje u Švicarskoj, a tamošnji su ga mediji opisali kao veliku zagonetku. Međutim, rezervna postava opravdala je trenerovo povjerenje i slavila na gostovanju, pa je Thun u dobrom raspoloženju doputovao u Zagreb. Privitelli je uoči utakmice bio optimističan i spreman na šalu.

- Ako mi kažete sastav Dinama, ja ću vama reći naš točan sastav.

Zagreb: Konferencija za medije trenera i igrača FC THUN uoči uzvratne utakmice 2. pretkola nogometne Lige prvaka Dinamo - Thun | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Nakon toga objasnio je da u njegovoj momčadi neće biti velikih taktičkih iznenađenja u odnosu na prvi susret.

- Imamo ideju kako ćemo igrati i kako će izgledati naš sastav, a već i sami znate sada kako igramo i tu neće biti puno razlika. Imamo dosta samopouzdanja, uživamo u ovome jer imamo puno utakmica i ovo je lijepo vrijeme za nas. U dobrom smo raspoloženju stigli u Zagreb i smatram da smo prilično samouvjereni.

Thun ipak neće biti kompletan. Nekoliko igrača ne može nastupiti zbog ozljeda, dok dio njih nije registriran za europske utakmice. Unatoč tome, Privitelli vjeruje da njegova momčad ima dovoljno širine i kvalitete za prolazak.

- Neki igrači su ozlijeđeni i ne mogu nastupiti, a još par njih nije registrirano. Imamo puno samopouzdanja nakon prvog susreta. Imamo ideju kako će sastav izgledati, znate kako igramo i neće biti puno iznenađenja - rekao je i dodao:

- Dinamo favorit? Nogomet se dugo igra, unaprijed se ne zna ništa, bilo je puno iznenađenja. Može netko biti favorit na papiru, kao Dinamo sad. ali mi smo pokazali da imamo širinu i znamo kako trebamo igrati, vjerujemo da možemo proći dalje. Zato smo došli ovdje. Ne pobjeđuje uvijek bolji, nego onaj tko je bolji na terenu u tih 90 minuta.

Privitelliju će utakmica na Maksimiru biti tek treća u seniorskoj trenerskoj karijeri. Protiv Dinama je debitirao na klupi prve momčadi, a potom je vodio Thun do pobjede protiv Luzerna. Tvrdi da zbog velikog izazova ne osjeća poseban pritisak.

- Spavam dobro, imam uigranu momčad i ne razmišljam o budućnosti, već o utakmici. Ne bi bilo dobro da Dinamo ima posjed, u tom slučaju nisam zadovoljan, ali ako to stavimo pod kontrolu, vjerujem u uspjeh.

Zagreb: Konferencija za medije trenera i igrača FC THUN uoči uzvratne utakmice 2. pretkola nogometne Lige prvaka Dinamo - Thun | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Švicarski trener smatra da će njegova momčad povećati izglede za prolazak bude li susret intenzivan i uspije li Dinamu onemogućiti kontrolu lopte.

- Ako će Dinamo preuzeti kontrolu i imati veći posjed lopte, onda to za nas nije dobro. Ako utakmica bude intenzivna, ako ćemo se držati svojih principa, onda su šanse na našoj strani.

Na konferenciji za medije pojavio se i dokapetan Thuna Jan Bamert. Naglasio je da promjena podloge njegovoj momčadi neće stvarati probleme jer su švicarski nogometaši navikli igrati i na umjetnoj i na prirodnoj travi.

- Imali smo dvije utakmice u pet dana, ali nismo umorni. Motivirani smo i sretni jer nam je ovo velika prilika. Naučeni smo igrati na umjetnoj, ali i na prirodnoj travi. U subotu smo u Luzernu igrali na prirodnoj travi i pobijedili. Mi smo momčad koja zna svoj cilj i fokusirani smo na našu igru, a ako smo u statusu autsajdera, to je samo dodatan poticaj za nas.

Bamert vjeruje da će pun Maksimir dodatno motivirati gostujuće igrače.

- Naučili smo igrati i na prirodnoj travi, igrali smo u Luzernu na prirodnoj i pobijedili smo. Volimo igrati pred punim stadionom, to je uvijek dobro, mi smo profesionalci i to nas dodatno motivira. Autsajderi? Mi smo momčad, razmišljamo o sebi i sve nam je to dodatan poticaj da napravimo rezultat u Zagrebu.

Privitelli nije želio razmišljati o premijama ni mogućoj proslavi prolaska. Naglasio je da se potpuno usredotočio na utakmicu i izvedbu svoje momčadi.

- Vjerujem da postoji neka klauzula o premiji, ali moj fokus je na dobar posao i da moja momčad igra u skladu s dogovorenim vrijednostima. Naglasak nije na financijama. Fokusiran sam na rezultat, a ne na proslavu. Ne želimo tako daleko razmišljati.