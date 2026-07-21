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STIŽE IM 'GOLIJAT'

Trener Thuna uoči dvoboja s Dinamom: 'Mi smo David...'

Piše Jakov Drobnjak,
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Trener Thuna uoči dvoboja s Dinamom: 'Mi smo David...'
Foto: FC Thun
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. A što se utakmice tiče, usredotočili smo se na razbijanje Dinamove prve linije visokog presinga. U očima igrača vidim puno znatiželje, rekao je Gian-Luca Privitelli

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Dinamo u 20 sati kreće u novu europsku avanturu. Protivnik je prošlogodišnje nogometno čudo i prvak Švicarske, Thun. Ipak, to neće biti ni sjena momčadi koja je došla do naslova u Švicarskoj jer su najvažniji igrači napustili klub. Dinamo svakako treba biti oprezan, prvu utakmicu igra u gostima i na umjetnoj travi te je maksimum obavezan. Trener Thuna Gian-Luca Privitelli, najavio je utakmicu na press konferenciji, a sve je prenio Germanijak.

Zagreb: Momčad Dinama putuje u Švicarsku na utakmicu protiv Thuna
Zagreb: Momčad Dinama putuje u Švicarsku na utakmicu protiv Thuna | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

- Imao sam velike koristi od ove obiteljske atmosfere u momčadi, puno su mi pomogli i moji suradnici. Primijetio sam da iako su igrači prvaci, žele i dalje znati i učiti više. Moj stil vođenja je participativniji. Igrači i osoblje imaju pravo reći što misle. A što se utakmice tiče, usredotočili smo se na razbijanje Dinamove prve linije visokog presinga. U očima igrača vidim puno znatiželje i želje za poboljšanjem u svakoj utakmici - započeo je, a nakon toga izjavio kako se u Thunu doživljava prvak Hrvatske.

- Mi smo David u ovoj utakmici - rekao je trener Thuna.

Jasno je da je Dinamo veliki favorit u ovoj utakmici, i po imenima i po europskom iskustvu. Stadion je rasprodan, a Dinamo će imati podršku od oko 1000 navijača koji će se nadglasavati s brojnijom publikom. Uzvrat na Maksimiru je za tjedan dana.

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