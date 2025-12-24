Trener Tottenhama brani svog stopera: 'On radi sve da spriječi gol, Isak je stavio nogu ravno...'

Menadžer Tottenhama Thomas Frank stao je uz svog braniča Mickyja van de Vena nakon što ga je menadžer Liverpoola Arne Slot optužio da je nesmotrenim startom slomio nogu Alexanderu Isaku. Isak zbog tog starta mora pauzirati nekoliko mjeseci, a branič Tottenhama nije dobio ni žuiti karton za svoj start. Liverpool je pobijedio 2-1.

"Očito se ne slažem, govorimo o braniču koji će učiniti sve kako bi spriječio primanje gola. Lopta mu je skliznula sa strane i on čini sve što može kako bi blokirao udarac," kazao je Frank novinarima.

"Nažalost, Isak je stavio nogu ravno," dodao je.

Napadač Liverpoola će zbog loma noge izbivati s terena nekoliko mjeseci. Frank je otkrio kako su igrači međusobno razgovarali.

"Također, znam da su ta dva igrača to riješila, tako da je to dobar znak," istaknuo je menadžer londonskog sastava.