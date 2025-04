Trener Tottenhama poludio na suce: Zamijenit će ih umjetna inteligencija, je li ovo itko htio!?

Ange Postecoglou (59) žestoko je kritizirao suđenje nakon poraza Tottenhama od Chelsea (1-0) u 30. kolu Premier lige. Trener Spursa bio je razočaran načinom na koji suci vode igru, a posebno se osvrnuo na VAR tehnologiju za koju smatra da ubija igru.

POGLEDAJTE SAŽETAK:

- Suci? Pa to će sve zamijeniti umjetna inteligencija. Onda će se to proširiti na igrače i imat ćemo utakmice bez sudionika. otkad je došao VAR suci ne rade svoj posao. Je li itko htio ovo? Mikroskopske odluke, ne sviđa mi se to - rekao je Australac odmah nakon utakmice.

Podsjetimo, na utakmici između Chelsea i Tottenhama poništena su dva gola. "Plavcima" u 60. minuti kada je Moises Caicedo bio u zaleđu, a onda i Spursima kada je dosuđen prekršaj Pape Matar Sarru zbog prekršaja nad Caicedom. Na pressici poslije utakmice Postecoglou je još jednom opleo po sucima, a i osvrnuo se na utakmicu Livepoola i Evertona i nedosuđen crveni karton Jamesa Tarkowskog.

Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS

- Svi smo jučer sjedili na kauču i gledali taj prekršaj. Nevjerojatno je da slične situacije (oštar start za crveni karton) suci sude drugačije. VAR se predugo čeka. Igrači stoje po 12 minuta i to ubija igru - rekao je Postecoglou pa nastavio:

- Kako je moguće da smo šest minuta čekali VAR odluku na nešto za što je za suca na terenu bilo čisto i jasno? To je ludost. Što onda znači da je čisto i jasno, ako se vidi na gledanju prve snimke? Ludost, zato nogomet ide tamo gdje ide.

Tottenham je četiri utakmice bez pobjede u ligi, od čega su tri poraza. Londonski klub je na 14. mjestu s 34 boda i ostaje mu samo Europska liga kako bi spasio sezonu. Prvu utakmicu četvrtfinala igraju u četvrtak protiv Eintrachta iz Frankfurta te se moraju trgnuti ako žele nešto izvući iz ove sezone.