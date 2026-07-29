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ČEKA IH JABLONEC

Trener Varaždina uoči uzvrata: Moramo biti hrabri i ići po gol!

Piše HINA,
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Trener Varaždina uoči uzvrata: Moramo biti hrabri i ići po gol!
Vukovar i Varaždin sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a | Foto: David Jerkovic/PIXSELL
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Opasni su iz prekida, što mi moramo odraditi puno kvalitetnije. Moramo se postaviti s gardom kakav smo imali i kod kuće, tražiti igru i loptu, rekao je Nikola Šafarić uoči utakmice protiv Jabloneca u Češkoj

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Trener nogometaša Varaždina Nikola Šafarić u najavi je utakmice 2. pretkola Konferencijske lige, u kojem će njegova momčadu četvrtak od 18 sati na gostovanju kod Jabloneca u Češkoj braniti minimalnu 3-2 prednost iz prvog susreta, kazao kako će tražiti pogodak kojim bi stigao do pozitivnog rezultata.

Vukovar i Varaždin sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a
Vukovar i Varaždin sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

- Najavljivali smo i prije prve utakmice kakav nas susret čeka. Neće biti ništa drugačije ni u uzvratu. Znali smo da ništa neće biti riješeno u prvih 90 minuta, no odlično je što na gostovanje odlazimo s prednošću od jednog pogotka. Moramo se tamo postaviti hrabro, tražiti pogodak i pozitivan rezultat. Pogledali smo njihovu posljednju domaću utakmicu protiv Sigme i vidjelo se da nema znakova umora. Bili su dominantni i odlični - rekao je trener Šafarić osvrnuvši se i na jake strane suparnika:

- Opasni su iz prekida, što mi moramo odraditi puno kvalitetnije. Moramo se postaviti s gardom kakav smo imali i kod kuće, tražiti igru i loptu, biti brzi na lopti i prihvatiti duel. Onda se možemo nadati pozitivnom rezultatu.

Osvrnuo set trener Varaždina i na stanje igračkog kadra uoči uzvrata:

- Duraković je otpao zbog ozljede, dok Puclin ima problema s leđima tako da njih dvojica vjerojatno neće putovati. U sastav se nakon ozljede vraća Sikošek koji će biti u konkurenciji.

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