Trener Zagreba: Pariz je bolji u svim segmentima. Nama ostaje borba u domaćem prvenstvu

Zagreb je u 11. kolu Lige prvaka kod kuće, u Areni Zagreb, izgubio od favoriziranog PSG-a 35-24 i tako ostao bez mogućnosti prolaska skupine, prikovan na dno s tek dva boda. Najbolji u redovima Zagreba bio je Giorgi Tšoverbadze s pet golova, dok su Filip Glavaš, Luka Lovre Klarica i Bielauski zabili po tri.

Zadovoljniji je, naravno, bio gostujući stručnjak Stefan Madsen.

- Uvijek je zadovoljstvo igrati u ovoj sjajnoj Areni. Sretni smo zbog pobjede, znali smo da će biti teško protiv jake momčadi, ali uspjeli smo ih brzo ugasiti. Sjajno smo igrali u obrani, kontrolirali prvo poluvrijeme i ništa nismo prepuštali slučaju - rekao je Madsen, koji je imao puno razloga za optimizam.

Dojmove nakon utakmice podijelio je i hrvatski reprezentativac Mateo Maraš.

- Uvijek je lijepo vratiti se kući, ovaj put u drugoj ulozi, protiv svojih. Drugačije je, ali lijepo. Danas je pobjeda bila zaslužena - rekao je Maraš.

Zagreb: Rukometašima uručene plakete za doprinos rukometu | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Trener Zagreba Boris Dvoršek nije tražio alibije nakon novog poraza.

- Oni su puno bolji od nas, odigrali su odlično i zasluženo pobijedili. Parirali smo koliko smo mogli, ali istina je da su oni bolji. Čeka nas puno rada, treninga i znoja kako bismo bolje parirali. Moramo hvatati formu jer nas čekaju teške utakmice u prvenstvu. Liga prvaka nam je i dalje važna, ali nemamo rezultat. Fokus je na prvenstvu. Pariz nas je nadigrao u svim segmentima igre, a mi moramo raditi na taktici i napadu, biti konkretniji i agresivniji. Teško je nakon poraza tražiti alibije, zato kažem: oni su jednostavno bolji - rekao je Dvoršek.

Tšoverbadze je istaknuo kako, iako Zagreb ima samo jednu pobjedu u 11 utakmica, i dalje ne smatra da ne pripadaju Ligi prvaka.

- Postoji velika razlika, ali nisam vidio nekoga tko je bolji od nas. Dali smo sve od sebe, ali oni su danas bili bolji. Moramo gledati prema nastavku natjecanja i vidjeti što i kako dalje - zaključio je Tšoverbadze.