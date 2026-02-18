Obavijesti

Sport

Komentari 0
ISKRENO PORUČIO

Trener Zagreba: Pariz je bolji u svim segmentima. Nama ostaje borba u domaćem prvenstvu

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 4 min
Trener Zagreba: Pariz je bolji u svim segmentima. Nama ostaje borba u domaćem prvenstvu
Zagreb: Zagrijavanje igrača uoči početka utakmice RK Zagreb i Paris Saint-Germain | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Uvijek je lijepo vratiti se kući, ovaj put u drugoj ulozi, protiv svojih. Drugačije je, ali lijepo. Danas je pobjeda bila zaslužena, rekao je Maraš nakon utakmice.

Admiral

Zagreb je u 11. kolu Lige prvaka kod kuće, u Areni Zagreb, izgubio od favoriziranog PSG-a 35-24 i tako ostao bez mogućnosti prolaska skupine, prikovan na dno s tek dva boda. Najbolji u redovima Zagreba bio je Giorgi Tšoverbadze s pet golova, dok su Filip Glavaš, Luka Lovre Klarica i Bielauski zabili po tri.

30
Foto: Domagoj Vugrinović/24sata

Zadovoljniji je, naravno, bio gostujući stručnjak Stefan Madsen.

- Uvijek je zadovoljstvo igrati u ovoj sjajnoj Areni. Sretni smo zbog pobjede, znali smo da će biti teško protiv jake momčadi, ali uspjeli smo ih brzo ugasiti. Sjajno smo igrali u obrani, kontrolirali prvo poluvrijeme i ništa nismo prepuštali slučaju - rekao je Madsen, koji je imao puno razloga za optimizam.

Dojmove nakon utakmice podijelio je i hrvatski reprezentativac Mateo Maraš.

- Uvijek je lijepo vratiti se kući, ovaj put u drugoj ulozi, protiv svojih. Drugačije je, ali lijepo. Danas je pobjeda bila zaslužena - rekao je Maraš.

Zagreb: Rukometašima uručene plakete za doprinos rukometu
Zagreb: Rukometašima uručene plakete za doprinos rukometu | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Trener Zagreba Boris Dvoršek nije tražio alibije nakon novog poraza.

- Oni su puno bolji od nas, odigrali su odlično i zasluženo pobijedili. Parirali smo koliko smo mogli, ali istina je da su oni bolji. Čeka nas puno rada, treninga i znoja kako bismo bolje parirali. Moramo hvatati formu jer nas čekaju teške utakmice u prvenstvu. Liga prvaka nam je i dalje važna, ali nemamo rezultat. Fokus je na prvenstvu. Pariz nas je nadigrao u svim segmentima igre, a mi moramo raditi na taktici i napadu, biti konkretniji i agresivniji. Teško je nakon poraza tražiti alibije, zato kažem: oni su jednostavno bolji - rekao je Dvoršek.

ZANIMA LI KOGA RUKOMET? FOTO Ovako je izgledala Arena na utakmici Zagreba 17 dana nakon bronce na Euru u Danskoj
FOTO Ovako je izgledala Arena na utakmici Zagreba 17 dana nakon bronce na Euru u Danskoj

Tšoverbadze je istaknuo kako, iako Zagreb ima samo jednu pobjedu u 11 utakmica, i dalje ne smatra da ne pripadaju Ligi prvaka.

- Postoji velika razlika, ali nisam vidio nekoga tko je bolji od nas. Dali smo sve od sebe, ali oni su danas bili bolji. Moramo gledati prema nastavku natjecanja i vidjeti što i kako dalje - zaključio je Tšoverbadze.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Završio je zimski prijelazni rok! Evo tko je trošio, a tko zaradio
KRAJ TRANSFERA U HNL-U

Završio je zimski prijelazni rok! Evo tko je trošio, a tko zaradio

Gotov je zimski prijelazni rok u HNL-u, što znači da hrvatski prvoligaši neće moći kupovati nove igrače do nadolazećeg ljeta. Najviše je zaradio Slaven Belupo prodajom Jagušića, a najviše je trošila Rijeka
FOTO Najjači čovjek na svijetu ima 206 cm, a ljubi konobaricu od 157 cm. Zbližila ih tragedija...
SNAGATOR I LJEPOTICA

FOTO Najjači čovjek na svijetu ima 206 cm, a ljubi konobaricu od 157 cm. Zbližila ih tragedija...

Hafthor Bjornsson, islandski snagator kojeg je svjetska publika upoznala kao zastrašujućeg Gregora "The Mountain" Cleganea u kultnoj seriji Igra prijestolja, poznat je po snazi i impozantnoj pojavi
'Kraljica' slaloma opet na vrhu, Shiffrin uvjerljivo osvojila zlato! Hrvatice podbacile u 2. vožnji
SLALOM U CORTINI D'AMPEZZO

'Kraljica' slaloma opet na vrhu, Shiffrin uvjerljivo osvojila zlato! Hrvatice podbacile u 2. vožnji

Shiffrin osvojila zlato s velikom prednošću! Zrinka 26., Popović odustala, a Moltzan s 29. mjesta do osmog! Švedska bronca iznenadila sve

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026