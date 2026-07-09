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U LOVU NA PREOKRET

Trener Žiline nakon 0-2: Hajduk je i dalje odličan ždrijeb za nas!

Piše Tomislav Gabelić, Josip Tolić,
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Trener Žiline nakon 0-2: Hajduk je i dalje odličan ždrijeb za nas!
Split: Konferencija za medije Žiline uoči utakmice protiv Hajduka. | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Stano priznao slab poraz od Hajduka, ali najavljuje žestok uzvrat u Slovačkoj: Žilina još vjeruje u preokret

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Pavol Stano, trener Žiline, nakon poraza od Hajduka u prvoj utakmici prvog pretkola Europske lige (2-0) svjestan je da njegova momčad nije odigrala dobru utakmicu, najavio je bolje izdanje u uzvratu 16. srpnja u Slovačkoj.

Split: Prva utakmica prvog pretkola Europske lige Hajduk – Žilina Split: Prva utakmica prvog pretkola Europske lige Hajduk – Žilina Split: Prva utakmica prvog pretkola Europske lige Hajduk – Žilina
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

- Vidjeli smo dobar nogomet i zasluženu pobjedu domaće momčadi. Mi smo imali svoje prilike ali ih nismo iskoristili. Prvih 25 minuta bilo je dobro, nakon toga smo pali, pogotovo nakon njihovog gola. Imali smo mali problem u organizaciji igre, nakon zamjene smo počeli igrati našu igru, ali to nije bilo dovoljno, nismo došli u priliku napraviti preokret. Moramo se usredotočiti na uzvratnu utakmicu u Slovačkoj.

Koji je za vas realan rezultat utakmice?

- Slažem se da je Hajduk imao više prigoda za gol, ali kao i u životu, svaku situaciju je potrebno pretvoriti u gol i konačan ishod. Da smo zabili gol, možda bi sve bilo drugačije. Da smo bolje odigrali, imali bismo i bolji rezultat - odgovorio je grunfovski.

Split: Prva utakmica prvog pretkola Europske lige Hajduk – Žilina
Split: Prva utakmica prvog pretkola Europske lige Hajduk – Žilina | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Smatrate li i dalje da je Hajduk bio dobar ždrijeb za vas, što ste rekli u najavi utakmice?

- Odličan - kazao je Stano.

Igrači Hajduka su rekli da ovo nije prava snaga Žiline. Smatrate li da imate snage i kvalitete preokrenuti rezultat u Žilini?

- Postoji šansa, moglo je i danas biti bolje. Bila je teška atmosfera, mi doma znamo napraviti dobar presing. Ponovit ću da je Hajduk zaslužio pobjedu, ali i mi imamo što pokazati.

Uzvrat na Stadionu pod Dubnom, gdje je Hajduk ispao 2009. nakon poraza 1-0 u domaćoj utakmici, igra se u četvrtak od 20.30. 

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