Trener Zire se uoči utakmice s Hajdukom obrušio na Jurčevića: 'Neka kaže koliko je zaradio...'

Trener azerbajdžanskog prvoligaša Zire, Rašad Sadigov, javno je reagirao na nedavne izjave bivšeg izbornika Azerbajdžana, hrvatskog trenera Nikole Jurčevića, pozvavši ga da ubuduće pažljivije bira riječi kada govori o zemlji u kojoj je nekoć radio. Na konferenciji za novinare održanoj uoči utakmice s Hajdukom, Sadigov je istaknuo da ne može ostati bez odgovora na neke Jurčevićeve komentare.

Jurčević je vodio reprezentaciju Azerbajdžana od veljače do studenog 2019. godine, a u deset utakmica ostvario je samo jednu pobjedu, uz dva remija i sedam poraza. Sadigov je posebno reagirao na tvrdnju da u momčadi Zire igra prevelik broj stranaca.

- Naglasio je da u Ziri igra 15 "legionara". Mi smo u posljednje dvije godine dvaput bili viceprvaci i stigli do play-offa, a na terenu su uvijek bila četiri domaća igrača. Ti uspjesi nisu postignuti samo zahvaljujući strancima - istaknuo je.

Posebno ga je zasmetao komentar o navodno visokim plaćama njegovih igrača.

- To jednostavno nije točno. Ako on misli da imamo takve financijske mogućnosti, neka prvo javno kaže koliko je on sam zarađivao dok je radio u Azerbajdžanu kao izbornik. Moji igrači su plaćeni manje nego što zaslužuju. Otkud mu uopće ideja koliko oni zarađuju? - upitao je Sadigov.

Osijek: Utakmica trećeg pretkola UEFA Konferencijske lige, NK Osijek - Zira FK | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Za kraj je poslao još jednu poruku bivšem izborniku.

- Bilo bi mu bolje da se sjeti koliko je stranaca igralo u reprezentaciji za njegova mandata i kakve su tada bile plaće. Nisam ovo od njega očekivao. U Azerbajdžanu je vjerojatno dobio više poštovanja nego igdje u karijeri i nadam se da će ubuduće biti suzdržaniji - zaključio je Sadigov.

Uz to, trener Zire osvrnuo se i na status brazilskog veznjaka Rafaela Utziga, koji više nije dio njegovih planova. Na istoj konferenciji Sadigov je objasnio kako se igrač nije pojavio na pripremama nakon povratka momčadi s odmora.

- Utzig se nije priključio pripremama nakon povratka ekipe s odmora. Odredili smo mu četiri tjedna treniranja s drugom momčadi i izrekli novčanu kaznu. Ja takvog igrača ne vidim u svojoj ekipi - izjavio je Sadigov.

Dodao je i da su neki klubovi pokazali interes za Utziga, ali da ponude nisu zadovoljile upravu kluba.