Trener Zvezde pred otkazom nakon poraza od Zadra! 'Pukla je bruka, kao raspuštena banda'

Kada je izašao raspored ABA lige za novu sezonu, vjerujemo da Zadranima nije bilo svejedno kada su vidjeli da u prvom kolu gostuju kod moćne Crvene zvezde, kluba koji je u momčad za novu sezonu uložio 20 milijuna eura. No, ono što je momčad Danijela Jusupa izvela u Beogradu, pričat će se godinama...

Košarkaši Zadra senzacionalno su na otvaranju ABA lige pobijedili Crvenu zvezdu (85-79) i prouzročili velike potrese u srpskom klubu. Bila je to čudesna predstava hrvatskog prvaka koji se na parketu postavio autoritativno i suvereno, vrlo brzo poveo i nije ispuštao vodstvo do samog kraja. Jako rijetko se događa da netko ovako nadigra srpsku momčad na njihovu terenu, a to je pošlo za rukom, kao i prije tri godine, sjajnom Danijelu Jusupu.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages

Senzacionalna pobjeda hrvatskog kluba izazvala je burne reakcije u srpskoj javnosti.

- Pukla bruka sramotne Zvezde na startu ABA lige: Zadar pobijedio u Pioniru, crveno-bijeli kao "raspuštena banda"! - piše u naslovu Telegrafa.

U nastavku teksta iskritizirali su momčad Zvezde, ali i trenera.

- Košarkaši Crvene zvezde poraženi su u prvom kolu ABA lige, šokantno na svom terenu u Pioniru od Zadra, koji je odigrao izuzetnu utakmicu. Hrvatski tim je slavio usred Beograda sa 85-79 i tako je nanio crveno-bijelima i treći poraz od početka sezone, u isto toliko mečeva. Zvezda igra izuzetno loše, to je činjenica i ne smije se bježati od nje. Crveno-bijeli ne sliče na momčad s priprema, niti sliče na momčad koja je trebala ove sezone napraviti velike stvari. Jednostavno, sve se raspada, a kritike bi mogle da odu na račun povreda, ali i trenera Ioannisa Sfairopoulosa - piše Telegraf koji se divi sjajnoj utakmici Zadra.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages

- Kada bismo sumirali čitavu utakmicu, ona je stala za jednu ekipu od pete minute u prvoj četvrtini. Zadar je poveo i praktično nije ispuštao prednost do samog kraja. Odbijali su sve napade.

Kuriru, pak, u naslovu teksta piše:

- ZADAR ŠOKIRAO SUMORNU CRVENU ZVEZDU U PIONIRU! Težak poraz u Beogradu - što dalje činiti, pitamo vas?

Trener Ioannis Sfairopoulos je u teškoj situaciji. Zvezda još ne zna za pobjedu u novoj sezoni, izgubila je od Bayerna i Milana u Euroligi, pa bi grčki stručnjak uskoro trebao dobiti otkaz.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages

- Košarkaši Zadra svladali su kao gost u dvorani "Aleksandar Nikolić" Crvenu zvezdu rezultatom 85-79 na startu ABA lige. Teško je Crvena zvezda zaslužila bilo što više od poraza u Pioniru ove večeri. Nije znala Zvezda kako da odgovori nadahnutim Zadranima, a i pored velike borbe pod košem, crveno-bijelima je nedostajao lider koji će pokrenuti čitavu momčadi Njega ove večeri nije bilo, pa je poraz bio očigledan...Vlade Jovanović je 2022. godine smijenjen nakon poraza od Zadra u Beogradu, a kakva sudbina čeka Ioannisa Sfairopoulosa, saznat uskoro - piše Kurir.