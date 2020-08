'Trenerski posao? Moram misliti na zdravlje. A preokret u analizi ćete vidjeti na Mundijalu 2022.'

Bih li opet bio menadžer? To bi moralo biti u uvjetima koje smatram optimalnima, inače ne, rekao je Arsene Wenger, trener koji je na klupi Arsenala proveo pune 22 godine

<p>Kada je <strong>Arsene Wenger (70)</strong> prije dvvije godine napustio klupu <strong>Arsenala</strong>, pozdravili smo se s nogometom 'topnika' kakav smo do tada poznavali, završila je era koja je trajala duge 22 godine. Trenutno Wenger nema novih angažmana, a iako mu nedostaje nogomet, kaže da se ne bi prihvatio bilo kojeg posla. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Reakcije na Unaia Emeryja</strong></p><p>Trenutno radi u Fifi, još od studenog, iako je bilo glasina kako je Bayern htio upravo njega za nasljednika Nike Kovača.</p><p>- Mirisao sam travu svakog jutra, a danas sam u administrativnom okruženju, u uredima, pa je jasno da se pomalo osjećam kao uljez - započeo je legendarni trener pa dodao:</p><p>- Želim stvoriti najučinkovitiji analitički centar u Fifi. Znam da je to vrlo ambiciozno, ali vidjet ćete na Svjetskom prvenstvu 2022. da ćemo imati izuzetno učinkovite analize utakmica. Trenutačno radim na angažiranju velikoj broja ljudi za to i mislim da možemo napraviti velik napredak u načinu na koji vidimo nogomet - rekao je Wenger.</p><p>- Svakog dana želim trenirati, to sam radio cijeli život - pojasnio je u razgovoru za <a href="https://www.europe1.fr/sport/arsene-wenger-tous-les-jours-jai-envie-dentrainer-mais-3983689" target="_blank">Europe 1</a>.</p><p>No, jasno je, Arsene ima već puno i previše godina da bi pristao na bilo što. Što zbog svoga imena i reputacije, što zbog zdravlja.</p><p>- Imam 70 godina, puno sam dao. Trebam li igrati ruski rulet kad se radi o mojem zdravlju? Ne mogu stvari radii napola, zato si postavljam to pitanje - rekao je u razgovoru pa odgovorio na glavno pitanje:</p><p>- Bih li opet bio menadžer? To bi moralo biti u uvjetima koje smatram optimalnima, inače ne.</p><p>Paris-Saint Germain i Manchester City njegovi su favoriti za uzimanje ovosezonske Lige prvaka, koja se na travnjake vraća ovoga tjedna.</p>